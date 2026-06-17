Filmu "Exotic" na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Organizatorzy 26. edycji MFF Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu odkrywają kolejne karty tegorocznego programu. W ramach "Pokazów Galowych" publiczność zobaczy debiut fabularny Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej "Exotic".

Główne role w filmie grają: Jaśmina Polak, Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia. W pozostałych rolach występują m.in. Monika Frajczyk, Hubert Miłkowski czy sama reżyserka Sonja Orlewicz-Zakrzewska.

Bohaterką filmu "Exotic" jest 30-letnia pisarka, która wyjeżdża na obóz sportowy pole dance. Nauka tańca na rurze połączonego z gimnastyką oraz akrobatyką przeradza się w coś znacznie głębszego, a spotkanie z nowymi ludźmi pomaga jej odkryć swoje prawdziwe "ja".

Jak informują organizatorzy NH, film to "pełna czułości i energii opowieść o samoakceptacji, dziewczyńskiej solidarności i potrzebie wolności. To portret pokolenia millenialsów - zmęczonych presją nierealistycznych oczekiwań, próbujących odnaleźć własny głos i poczuć się dobrze we własnej skórze".

"Exotic": o czym to jest film?

Mila (Jaśmina Polak) to dziewczyna, którą łatwo polubić. Ma 30 lat, trochę kompleksów, skłonność do analizowania wszystkiego i więcej czułości dla innych niż dla samej siebie. Kiedy przyjaciółka w ostatniej chwili odwołuje wspólny wyjazd, Mila mimo obaw jedzie sama na obóz pole dance. Wśród wysportowanych tancerek, skąpych ubrań i wysokich koturnów od początku czuje się nieswojo i nie na miejscu. Z dystansem i ironią patrzy na ludzi wokół - wydają jej się zbyt pewni siebie, zbyt utalentowani, zbyt "exotic". A jednak właśnie tam, poza własną bańką i z dala od kontrolującego chłopaka, zaczyna powoli odzyskiwać siebie.

Podczas szalonych wakacji, treningów tańca na rurze, niezręcznych sytuacji, śmiechu i nocnych rozmów Mila odkrywa, że bycie odważną nie zawsze oznacza wielką przemianę. Czasem chodzi po prostu o to, by po raz pierwszy od dawna nie przepraszać za swoje ciało, emocje i miejsce, które zajmuje się w świecie.

Debiut Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej przypomina, że "siła nie zawsze oznacza pewność siebie, a odwaga czasem zaczyna się od zgody na własną niedoskonałość".

Muzykę do filmu stworzył Tymek Papior - multiinstrumentalista, kompozytor i producent - a na ścieżce dźwiękowej znalazły się także utwory duetu Sw@da x Niczos, laureatów Paszportu "Polityki". Dystrybutorem tytułu jest firma Gutek Film.

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Do 9 sierpnia będzie można oglądać festiwalowe filmy online.