Filmy warte zobaczenia na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Wybór Ewy Szabłowskiej

"Mam dwa tytuły. Pierwszy to 'Kamienie szlachetne' Simóna Véleza. Ten film to taki diamencik w sekcji Tropikalny Gotyk. Zależnie od tego, jak się go podniesie, okazuje się zupełnie inny. To może być film o kradzieży kamieni szlachetnych i napadzie, kryminalny, ale też eksperymentalny, gdzie można zanurzyć się w samych barwach, dźwiękach czy w dialogu z klasycznym tropikalnym gotykiem" - zdradziła Szabłowska.

Kadr z filmu "Kamienie szlachetne" materiały prasowe

"Drugi film to 'Shana' Lili Pinell [...], trochę przypominający twórczość Seana Bakera albo braci Safdie. Łotrzykowski, dziejący się na ulicy, z dużą ilością jej brudu, ale też street wearu, wręcz dokumentalny w swej formie. Ten film jest w sekcji Trzecie Oko: Klub Złamanych Serc. Myślę, że to nie są pierwsze wybory [gości festiwalu], a naprawdę szkoda je przegapić" - kontynuowała.

Jakub Izdebski INTERIA.PL

Filmy warte zobaczenia na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Wybór Małgorzaty Sadowskiej

Sadowska także wskazała dwa tytuły. "Polecę film, który bardzo kocham, czyli 'Cała reszta to szum' Nicolása Peredy. Perełeczka, zaskakująco krótka, ale za to bardzo treściwa. Film o tym, jak powstaje sztuka oraz jak tworzą kobiety, a jak mężczyźni. Prześmiewczy, z fantastycznym humorem, z fenomenalną gwiazdą meksykańskiego kina artystycznego Teresitą Sánchez. [...] Jest to film o komponowaniu, o artystkach i o kompozytorze-artyście, o rodzinie, z cudowną, zamykającą sceną, która wydaje mi się jednym z najwspanialszych finałów na tegorocznych Nowych Horyzontach" - mówiła dyrektorka artystyczna MFF TAURON Nowe Horyzonty.

"Drugim tytułem [...] będzie 'Egzamin wstępny' Claire Simon. To jest film dokumentalny o egzaminach do La Fémis, prestiżowej szkoły filmowej w Paryżu. Reżyserka pracowała w niej. Dlatego miała możliwość sfilmowania całego procesu od środka, łącznie z komentarzami, które padają między osobami egzaminującymi. Obserwowania kolejnych etapów jest absolutnie fantastyczne. To opowieść z jednej strony o tym, jak działają instytucja tego typu, a z drugiej strony - skąd biorą się filmowcy? I w jaki sposób szkoła filmowa na nich wpływa, jak ich dobiera? Jak przez ten dobór formatuje kino?" - kontynuowała.

Kadr z filmu "Egzamin wstępny" materiały prasowe

Najważniejsze daty 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

26. MFF TAURON Nowe Horyzonty odbywa się we Wrocławiu w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Część filmów (w tym "Kamienie szlachetne", "Cała reszta to szum" i "Egzamin wstępny") będzie dostępna on-line do 9 sierpnia. Interia jest patronem medialnym festiwalu.