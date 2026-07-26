W dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty. Oprócz bogatego programu filmowego wydarzenie tradycyjnie łączy kino z muzyką za sprawą Klubu Festiwalowego w Arsenale. W sobotę, 25 lipca, wystąpił tam Seweryn, który zadebiutował w roli DJ-a, prezentując set złożony wyłącznie z utworów polskiej sceny alternatywnej.

Tego samego dnia artysta pojawił się także na sali kinowej, przed pokazem filmu "Powiedz mi, co czujesz" Łukasza Rondudy, zaprezentowanego w ramach festiwalowej retrospektywy reżysera. Seweryn wykonał akustycznie utwory ze swojego albumu "Petrykora" z 2023 r., które znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu.

Wieczorem w Klubie Festiwalowym młody muzyk pokazał się z zupełnie innej strony. Zamiast koncertu z gitarą przygotował nastrojowy DJ set, podczas którego miksował utwory polskich artystów, m.in. Aluzji, Wczasów, Shamy, Nago, Mleczy i Syndromu Paryskiego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o DJ secie Seweryna i jego niespodziankowym, akustycznym koncercie na sali kinowej?

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Koncert i DJ set Seweryna na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty