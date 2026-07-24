26. MFF TAURON Nowe Horyzonty to nie tylko filmy! Jacy artyści muzyczni wystąpią w Arsenale?

Oprac.: Weronika Figiel

23 lipca we Wrocławiu rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty. W programie znalazło się blisko 300 seansów, w tym dziesiątki pokazów premierowych. Nie tylko miłośnicy kina znajdą na przeglądzie coś dla siebie. Nowe Horyzonty łączą wyjątkowe wrażenia filmowe z muzyką - po wyjściu z sali kinowej można zanurzyć się w dźwiękach z najwyższej półki w Klubie Festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale. Jakich artystów zobaczymy na scenie?

Ofelia śpiewa do mikrofonu i gra na białej gitarze elektrycznej na fioletowej scenie.
Ofelia wystąpi na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty ze swoim DJ setem PodlewskiAKPA

W dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu ma miejsce 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. W trakcie festiwalu obejrzeć można nie tylko dziesiątki premierowych pokazów, kultowe retrospekcje czy filmy nagradzane w Cannes, Wenecji oraz Berlinie, lecz także wybrać się na koncert. W programie znalazły się muzyczne wydarzenia, które umilą uczestnikom wieczory i jeszcze bardziej poszerzą ich horyzonty.

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Jakub Izdebski
Mary Kosiarz
Jakub Izdebski, Mary Kosiarz

"Gdy zgasną światła projektorów, festiwalowe wieczory wypełnią DJ-skie sety, koncerty i spotkania do białego rana. Arsenał stanie się przestrzenią spotkań i rozmów, tańca i odpoczynku" - czytamy na oficjalnej stronie Nowych Horyzontów.

W Klubie Festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale odbywają się więc afterparty do białego rana, podczas których można porozmawiać o obejrzanych produkcjach z innymi uczestnikami i podzielić się wrażeniami. To tam usłyszymy też energiczne DJ sety artystów takich jak Ofelia czy Seweryn, którym na co dzień daleko do muzyki elektronicznej. To tam odbędą się też wyjątkowe koncerty - m.in. zespołu Nene Heroine czy Ho99o9.

W dzień otwarcia o godz. 22:00 imprezę w Arsenale rozkręcił duet Fisz & Ros Addiction, których DJ set uczestnicy festiwalu z pewnością będą długo wspominać.

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