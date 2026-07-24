W dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu ma miejsce 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. W trakcie festiwalu obejrzeć można nie tylko dziesiątki premierowych pokazów, kultowe retrospekcje czy filmy nagradzane w Cannes, Wenecji oraz Berlinie, lecz także wybrać się na koncert. W programie znalazły się muzyczne wydarzenia, które umilą uczestnikom wieczory i jeszcze bardziej poszerzą ich horyzonty.

"Gdy zgasną światła projektorów, festiwalowe wieczory wypełnią DJ-skie sety, koncerty i spotkania do białego rana. Arsenał stanie się przestrzenią spotkań i rozmów, tańca i odpoczynku" - czytamy na oficjalnej stronie Nowych Horyzontów.

W Klubie Festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale odbywają się więc afterparty do białego rana, podczas których można porozmawiać o obejrzanych produkcjach z innymi uczestnikami i podzielić się wrażeniami. To tam usłyszymy też energiczne DJ sety artystów takich jak Ofelia czy Seweryn, którym na co dzień daleko do muzyki elektronicznej. To tam odbędą się też wyjątkowe koncerty - m.in. zespołu Nene Heroine czy Ho99o9.

W dzień otwarcia o godz. 22:00 imprezę w Arsenale rozkręcił duet Fisz & Ros Addiction, których DJ set uczestnicy festiwalu z pewnością będą długo wspominać.

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Koncerty podczas 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. To oni zagrają w Arsenale