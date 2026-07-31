W ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty zaprezentowano nagrodzony na festiwalu w Wenecji debiut Anuparny Roy. "Pieśni zapomnianych drzew" śledzą losy Thooyi i Swethy, młodych współlokatorek, których wspólne doświadczenia przeradzają się w silną więź. Bliskość pomagając im przetrwać w męskocentrycznej rzeczywistości współczesnych Indii.

Film porusza tematy kobiecej solidarności, samotności, nierówności społecznych oraz walki o niezależność. Reżyserka pokazuje codzienność bohaterek bez oceniania, zestawiając ich odmienne drogi życiowe z marzeniami o wolności i szczerej miłości.

Powracającym w produkcji motywem jest ludowa pieśń, którą Thooya nuci pod nosem w istotnych momentach swojego życia. Melodia łączy jej teraźniejszość z przeszłością, korzenie zapuszczone w małej wiosce z życiem w dusznym, wielkomiejskim Mumbaju i nowe znajomości ze starymi, utraconymi przyjaźniami.

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Film "Pieśni zapomnianych drzew" na 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty