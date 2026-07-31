26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: "Pieśni zapomnianych drzew". O kobietach w zatłoczonym i rządzonym przez mężczyzn Mumbaju

Oprac.: Weronika Figiel

Trwa 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty we Wrocławiu, podczas którego widzowie mogą obejrzeć m.in. filmy z sekcji "Odkrycia". Jedną z tegorocznych propozycji są indyjskie "Pieśni zapomnianych drzew" w reżyserii debiutującej Anuparny Roy. Film opowiada historię dwóch młodych kobiet, które próbują odnaleźć swoje miejsce w zatłoczonym Mumbaju i patriarchalnym społeczeństwie.

Dwie bohaterki filmu „Pieśni zapomnianych drzew” siedzą na podłodze i oglądają coś na ekranie telefonu.
Kadr z filmu "Pieśni zapomnianych drzew"YouTube

W ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty zaprezentowano nagrodzony na festiwalu w Wenecji debiut Anuparny Roy. "Pieśni zapomnianych drzew" śledzą losy Thooyi i Swethy, młodych współlokatorek, których wspólne doświadczenia przeradzają się w silną więź. Bliskość pomagając im przetrwać w męskocentrycznej rzeczywistości współczesnych Indii.

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Film porusza tematy kobiecej solidarności, samotności, nierówności społecznych oraz walki o niezależność. Reżyserka pokazuje codzienność bohaterek bez oceniania, zestawiając ich odmienne drogi życiowe z marzeniami o wolności i szczerej miłości.

Powracającym w produkcji motywem jest ludowa pieśń, którą Thooya nuci pod nosem w istotnych momentach swojego życia. Melodia łączy jej teraźniejszość z przeszłością, korzenie zapuszczone w małej wiosce z życiem w dusznym, wielkomiejskim Mumbaju i nowe znajomości ze starymi, utraconymi przyjaźniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dziele Anuparny Roy?

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