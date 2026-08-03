"Niezbyt wygórowane oczekiwania" to historia Mai - popularnej wokalistki, która po odniesieniu pierwszych sukcesów, zmaga się z upadkiem kariery, wypaleniem, depresją i uzależnieniem. Wracając do rodzinnego domu i podejmując pracę w szkole, stopniowo odzyskuje równowagę, odnajdując sens w relacjach z uczniami i nauczaniu muzyki.

Norweska produkcja porusza tematy zdrowia psychicznego, samotności, poszukiwania tożsamości oraz nadziei na nowy początek. Landsvik stawia na subtelną narrację, oszczędną formę i empatyczne spojrzenie na główną bohaterkę i jej wybory, unikając moralizowania. Choć nie da się ukryć, że postać Mai czerpie inspiracje z doświadczeń samej Marie Ulven, twórcy nie stworzyli filmu biograficznego, lecz uniwersalną opowieść o walce i próbie odnalezienia siebie.

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