26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: "Moja Semba", czyli jak znaleźć ratunek w rapie

Oprac.: Weronika Figiel

Trwa 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty we Wrocławiu, podczas którego widzowie mogą obejrzeć m.in. filmy z sekcji "Odkrycia". Jedną z tegorocznych propozycji jest angolska "Moja Semba" w reżyserii Hugo Salvaterry. Film opowiada historię X - albinosa porzuconego przez rodziców, który dorasta w lokalnym kościele i odnajduje własny głos dzięki rapowi.

Kadr z filmu „Moja Semba”: dwie osoby siedzą na plaży, jedna z nich podaje jedzenie z dużej miski.
Kadr ze zwiastunu filmu "Moja Semba"YouTube

W ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TAURON Nowe Horyzonty i sekcji "Odkrycia" zaprezentowano film "Moja Semba" z 2026 r., nagrany w Angoli. Dzieło śledzi losy X, porzuconego przez matkę i wychowanego przez księdza, który jako albinos doświadcza wykluczenia oraz dyskryminacji. Sztuka staje się dla niego sposobem na wyrażenie własnych emocji oraz komentowanie do problemów współczesnej Afryki.

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Jakub Izdebski
Mary Kosiarz
Jakub Izdebski, Mary Kosiarz

"Moja Semba" łączy historię dojrzewania w niełatwych warunkach z obrazem angolskiej sceny rapowej i slamów poetyckich. Reżyser pokazuje, jak muzyka i słowo pomagają bohaterowi odnaleźć własną tożsamość. Jednocześnie porusza tematy ubóstwa, bezdomności, wyzysku pracowników, rynku ropy naftowej oraz innych problemów politycznych i społecznych Angoli. Film opowiada o przyjaźni, miłości, rodzinie, a także poszukiwaniu czułości, zrozumienia i bezpiecznego miejsca, w którym można być sobą.

Produkcja może zainteresować widzów Nowych Horyzontów nie tylko ze względu na autentyczny portret współczesnego społeczeństwa Angoli, lecz także jako uniwersalna opowieść o sile rapu w walce o bycie usłyszanym. Choć historia jest prosta, wyróżnia ją niemal dokumentalny styl i symboliczne sceny, o których trudno zapomnieć.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dziele "Moja Semba"?

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