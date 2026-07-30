Za nami kolejny dzień 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, który tradycyjnie zakończył się w Arsenale. W środę 29 lipca, organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek. Odbył się "Wieczór z Fundacją YES", w ramach którego zorganizowano Speedfriending - na wzór popularnych, szybkich randek. Wcześniej kinomaniacy mogli sprawdzić się w quizie, w którym do wygrania były m.in. karnety na przyszłoroczną edycję NH.

Na zakończenie wydarzenia za konsolą stanęła Ofelia, która na co dzień występuje jako wokalistka alternatywna. Specjalnie dla festiwalowiczów przygotowała energetyczny DJ set, łącząc muzykę elektroniczną i popową. Wybrzmiały numery wykonawców, takich jak: Charli xcx, Disclosure, Fred again.., Bicep, Drake czy Jennifer Lopez. Choć był to dla niej nietypowy występ, szybko porwała publiczność do tańca, a na scenie wspierał ją technicznie doświadczony DJ.

Chcesz dowiedzieć się więcej o DJ secie Ofelii i tego, co w środowy wieczór działo się w Klubie Festiwalowym?

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DJ set Ofelii, quiz filmowy i speedfriending w Arsenale