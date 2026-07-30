26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: DJ set Ofelii w ramach "Wieczoru z Fundacją YES". Co działo się w Arsenale?

Oprac.: Weronika Figiel

Ofelia, znana w świecie filmu jako Iga Kreft, w środę, 29 lipca, wystąpiła w Arsenale, w ramach 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Zaprezentowała swoje zupełnie nowe oblicze, grając nie koncert, a DJ set, złożony z klubowych i tanecznych hitów. Wieczór w Klubie Festiwalowym wzbogacił filmowy quiz Nowego Klubu Filmowego, a niektórzy uczestnicy wzięli także udział w Speedfriendingu.

Ofelia (Iga Kreft) w białej koszuli i złotym łańcuchu
Ofelia (Iga Kreft) zagrała swój DJ set w Arsenale w ramach Nowych Horyzontów PodlewskiAKPA

Za nami kolejny dzień 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty, który tradycyjnie zakończył się Arsenale. W środę 29 lipca, organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek. Odbył się "Wieczór z Fundacją YES", w ramach którego zorganizowano Speedfriending - na wzór popularnych, szybkich randek. Wcześniej kinomaniacy mogli sprawdzić się w quizie, w którym do wygrania były m.in. karnety na przyszłoroczną edycję NH.

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Na zakończenie wydarzenia za konsolą stanęła Ofelia, która na co dzień występuje jako wokalistka alternatywna. Specjalnie dla festiwalowiczów przygotowała energetyczny DJ set, łącząc muzykę elektroniczną i popową. Wybrzmiały numery wykonawców, takich jak: Charli xcx, Disclosure, Fred again.., Bicep, Drake czy Jennifer Lopez. Choć był to dla niej nietypowy występ, szybko porwała publiczność do tańca, a na scenie wspierał ją technicznie doświadczony DJ.

Chcesz dowiedzieć się więcej o DJ secie Ofelii i tego, co w środowy wieczór działo się w Klubie Festiwalowym?

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DJ set Ofelii, quiz filmowy i speedfriending w Arsenale

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