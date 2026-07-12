26. MFF TAURON Nowe Horyzonty: kto odwiedzi festiwal?

Aż 283 filmy z 92 krajów (w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje), 245 pełnych i 43 krótkie metraże o łącznym czasie trwania 25 697 minut czekają na osoby uczestniczące w 26. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym TAURON Nowe Horyzonty. Przed widzami setki seansów w Kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym, pod gołym niebem na wrocławskim Rynku oraz w przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy. Do tego wystawy, koncerty, spotkania i inne wydarzenia towarzyszące. Do Wrocławia przyjedzie niemal 500 gościń i gości z całego świata.

Wśród najważniejszych nazwisk tegorocznej edycji znalazła się wybitna francuska dokumentalistka Claire Simon ("Nasze ciała", "Egzamin wstępny"). Wrocław odwiedzi również Markus Schleinzer - reżyser pokazywanej na Berlinale, czarno-białej "Róży", za rolę w której Sandra Hüller zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia. Swoje radykalne kino zaprezentuje Angela Schanelec ("Moja żona płacze"), a z nowym filmem powróci stały bywalec festiwalu, Radu Jude ("Dziennik panny służącej").

W sekcji retrospektyw masterclass poprowadzą legendarna Ulrike Ottinger ("Krwawa Hrabina"), Marie Kreutzer ("W gorsecie", "Ziemia pod nogami", "Gentle Monster") oraz Łukasz Ronduda, który na Nowych Horyzontach pojawi się z całą rzeszą współpracowników z pogranicza kina i sztuk wizualnych.

Mocną reprezentację będą mieć sekcje konkursowe, światowa panorama oraz pokazy polskie. Do Wrocławia zjadą ekipy wyczekiwanych premier: filmu "Exotic" (m.in. Sonja Orlewicz-Zakrzewska, Magdalena Koleśnik), "Hot Spot" (Agnieszka Smoczyńska, Andrzej Konopka) oraz seriali realizowanych z kinowym rozmachem: satyrycznego fenomenu "1670" oraz nowej odsłony klasyki - "Lalki" Pawła Maślony.

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty: informacje, terminy, program

To oczywiście nie wszyscy festiwalowi goście. Informacje na temat dat spotkań z twórcami można znaleźć na stronie internetowej festiwalu - przy każdym seansie z udziałem filmowców i filmowczyń widnieje oznaczenie "spotkanie z twórcami".

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie: część stacjonarna odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia. Do 9 sierpnia potrwają pokazy online.

Pełny program, bilety oraz dostępy do filmów online można znaleźć na stronie festiwalu.