Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty: filmy, które nas wybrały

Oto 12 dowodów na to, że kino ma moc wyrywania nas z codzienności i konfrontowania z zupełnie obcym porządkiem. Ujawniono listę tytułów tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty, które powalczą o Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty.

"Parafrazując Susan Sontag, wszystko zaczęło się od tej uwiecznionej chwili sprzed ponad 130 lat, kiedy pociąg wjechał na stację. (...) Według Sontag, najsilniejszym przeżyciem, nierozerwalnie związanym z pragnieniem i wplecionym w samą istotę tego, co czyni nas ludźmi, jest poddanie się temu, co pojawia się na ekranie, i przemiana pod wpływem tego, co na nim widzimy. W tym duchu zapraszamy Was do zanurzenia się w jednym z filmów, który wybierzecie, a może raczej w filmie, który wybierze Was" - mówi o programie konkursu Dorota Lech, dyrektorka festiwalu.

Dwanaście tytułów w tegorocznym programie konkursowym to zbiór ulubionych filmów z bieżącego roku. (...) Każdy z tych dwunastu filmów jest osobnym cudem, który zahipnotyzował nas i przeniósł poza ekran

Selekcja konkursowa (w kolejności alfabetycznej)

"9 świątyń w drodze do nieba" (9 Temples to Heaven), reż. Sompot Chidgasornpongse, Singapur, Francja, Norwegia, Chiny, Hongkong, Indonezja, Katar, Tajlandia 2026, 140'

"Barrio triste" (Barrio Triste), reż. Stillz, Kolumbia, USA 2025, 84'

"Dryfy" (Las corrientes), reż. Milagros Mumenthaler, Szwajcaria, Argentyna 2025, 104'

"Everytime", reż. Sandra Wollner, Niemcy, Austria 2026, 121'

"Gradiva" (La Gradiva), reż. Marine Atlan, Francja 2026, 145'

"Miejsca obiecane" (Obećani prostori), reż. Ivan Marković, Serbia, Kambodża, Francja, Niemcy 2026, 76'

"Pewnego razu w Harlemie" (Once Upon a Time in Harlem), reż. William Greaves, David Greaves, USA 2026, 100'

"Spadający liść" (Khmeli potoli), reż. Aleksandre Koberidze, Niemcy, Gruzja 2025, 186'

"The Meltdown" (El deshielo), reż. Manuela Martelli, Chile, USA, Hiszpania, Meksyk 2026, 108'

"Włosy, papier, woda..." (Tóc, giấy và nước...), reż. Nicolas Graux, Minh Quý Truong, Francja, Belgia, Wietnam 2025, 71'

"Zawiany las" (Forêt Ivre), reż. Manon Coubia, Belgia, Francja 2026, 102'

"Źródło życia" (Prameň), reż. Ivan Ostrochovský, Słowacja, Czechy, Węgry 2026, 88'

Grand Prix, Nagroda Publiczności i Jury

O tym, do kogo trafi prestiżowe Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty oraz 10 tys. euro, zdecyduje międzynarodowe jury. Tradycyjnie swojego laureata w głosowaniu wskaże również festiwalowa publiczność.

Pełny program NH zostanie ogłoszony w najbliższy wtorek, 7 lipca.

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Wirtualna odsłona festiwalu będzie trwała do 9 sierpnia.