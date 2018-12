Ujawniono tytuł nowych "Facetów w czerni"

"Faceci w czerni" powrócą do amerykańskich kin już w 2019 roku. Niedługo powinien zostać zaprezentowany pierwszy zwiastun produkcji. Dziś ujawniono natomiast tytuł filmu.

Tommy Lee Jones i Will Smith w scenie z filmu "Faceci w czerni II" AKPA

Dotychczas nienazwany spin-off to "Men in Black International". Film będzie rozgrywał się w tym samym uniwersum, co poprzednie produkcje. Nie powrócą jednak grani przez Willa Smitha i Tommy'ego Lee Jonesa agenci J i K. Jedyna aktorką, która powtórzy swą rolę, będzie Emma Thompson. W "Facetach w czerni 3" wcieliła się ona w O, szefową amerykańskiego oddziału agencji tropiącej kosmitów.

W rolach głównych - jako agenci H i M - pojawią się Chris Hemsworth i Tessa Thompson. Aktorzy wcześniej spotkali się na planie komiksowej superprodukcji "Thor: Ragnarok". Partnerować im będą między innymi Liam Nesson jako szef brytyjskich facetów w czerni oraz Rafe Spall w roli antagonisty.

Pierwsze trzy części "Facetów w czerni" powstały w latach 1997, 2002 i 2012. Utrzymane w komediowym tonie filmy skupiały się na grupie tajnych agentów do spraw kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi. Wszystkie wyreżyserował Barry Sonnenfeld. Zarobiły one na całym świecie ponad 1,65 miliarda dolarów.

"Men in Black International" trafi do kin 14 czerwca 2019 roku. Reżyseruje F. Gary Gray, autor "Straight Outta Compton" oraz "Szybkich i wściekłych 8".