"Bez końca": O filmie

Maj 2023 roku. Szesnastoletni Krzysztof Dymiński nad ranem opuszcza dom rodzinny pod Ożarowem Mazowieckim, nie zostawiając rodzicom żadnej wiadomości. Ostatni raz jego sylwetkę na warszawskim Moście Gdańskim rejestrują kamery miejskiego monitoringu. Między jednym a drugim obrotem obiektywu chłopak znika bez śladu. Od tego momentu czas dla jego rodziców, Agnieszki i Daniela, zatrzymuje się w miejscu, a codzienność zamienia się w walkę o poznanie prawdy.

"Bez końca" to intymny, niezwykle sugestywny zapis wielomiesięcznych poszukiwań prowadzonych przez Daniela Dymińskiego. Ojciec, nie mogąc bezczynnie czekać na przełom w oficjalnym śledztwie, bierze sprawy w swoje ręce. Wyposaża łódź motorową w sonary, kamery oraz drony i dzień po dniu samotnie przeczesuje nurt Wisły. Z czasem jego poszukiwania wykraczają poza obszar rzeki. Dymiński zagłębia się również w cyfrowy ślad syna, próbując zrozumieć mechanizmy współczesnej samotności młodych ludzi, którzy mimo stałego podłączenia do sieci, często zmagają się z cichym kryzysem.

Co niezwykle poruszające, dramatyczna walka o odnalezienie własnego dziecka przeradza się w misję niesienia pomocy innym. Podczas przeczesywania rzeki Daniel natrafia na szczątki innych zaginionych osób, przywracając tym samym spokój i możliwość pożegnania kolejnym pogrążonym w żałobie rodzinom. Wraz z żoną Agnieszką inicjuje również działania społeczne, walcząc o systemowe zmiany w procedurach poszukiwawczych w Polsce.

Ten film narodził się za sprawą przypadku

Film, choć poruszający i nieoczywisty, narodził się za sprawą przypadku. Reżyser Michał Marczak, twórca "Wszystkich nieprzespanych nocy", spotkał Daniela Dymińskiego w trakcie swoich plenerowych poszukiwań lokacji do kolejnego projektu. Pływając po Wiśle, Marczak skorzystał z pomocy przypadkowo spotkanego mężczyzny, który okazał się być ojcem zagubionego chłopaka, o którym rozpisywały się media. To spotkanie dało początek wielomiesięcznej, pełnej zaufania współpracy, która zaowocowała dopracowaną opowieścią o procesie oswajania tajemnicy i o tym, jak trudno żyć, będąc pozbawionym domknięcia historii o losach własnego dziecka.

Dokument "Bez końca", którego koproducentem jest CANAL+, od początku roku wzbudza emocje wśród widzów i krytyków na całym świecie. Światowa premiera filmu odbyła się w prestiżowym konkursie World Cinema Documentary Competition na festiwalu Sundance 2026. Obraz zdobył także główną nagrodę Złotego Aleksandra na festiwalu w Salonikach oraz wyróżnienie za najlepsze zdjęcia podczas 23. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Premiera dokumentu "Bez końca" już 25 listopada w serwisie streamingowym CANAL+.