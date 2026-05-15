"Kandydaci Śmierci": filmowy przepis na ojcostwo, który chwyta za serce

Rafał Pawłowski

Wyróżniony Nagrodą dla Najlepszego Filmu Polskiego 23. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity dokument "Kandydaci Śmierci" Macieja Cuske to najwspanialszy film o ojcostwie i kumpelstwie, jaki można sobie wyobrazić. Zrodzony z miłości do kina i młodzieńczej brawury, którą reżyserowi, mimo upływu lat, wciąż udaje się zachować.

Kadr z filmu „Kandydaci Śmierci”: grupa osób w zimowych ubraniach, białych kombinezonach, na ciemnym terenie.
Kadr z filmu Macieja Cuske "Kandydaci Śmierci" Millennium Docs Against Gravitymateriały prasowe

"Kandydaci Śmierci": opowieść o ojcostwie, dojrzewaniu i fascynacji kinem

"Ten film powstawał siedemnaście lat" - mówi Maciej Cuske, wprowadzając widzów w świat swojego dokumentu "Kandydaci Śmierci". Blisko dwie dekady temu, będący wówczas po trzydziestce reżyser zaproponował swojemu 11-letniemu synowi oraz dwójce jego najlepszych przyjaciół wakacyjną zabawę w realizację amatorskiego horroru. Staszek, Adrian i Rafał złapali bakcyla, a letnia przygoda przerodziła się w coroczną tradycję mającą posmak męskiej przygody, podczas której możliwa jest zarówno walka z zombiakami, spływ rwącą rzeką na samodzielnie wybudowanej tratwie, jak i kosmiczna wyprawa na bezludną planetę. I choć dziś bohaterowie tej historii dawno skończyli studia i dorośli, wciąż co jakiś czas zamieniają się w urwisów w krótkich spodenkach śpiących w camperze i ganiających z kamerą po polach i lasach. A fascynacja kinem okazała się tak silna, że dwóch z nich zawodowo związało się z branżą filmową.

Czterech mężczyzn stoi pewnie na wywróconym do góry kołami samochodzie, z którego wydobywa się dym i widać płomienie po lewej stronie pojazdu.
"Kandydaci Śmierci": Maciej Cuske i bohaterowie jego filmu Millennium Docs Against Gravitymateriały prasowe

Przeplatający archiwalne nagrania i fragmenty amatorskich filmów ze zdjęciami z najnowszej wyprawy obraz Macieja Cuske to rasowy buddy movie stanowiący swoiste połączenie kultowego "The Goonies" Richarda Donnera z kinofilską "Watahą" Crystal Moselle. Niewątpliwie unosi się nad nim również duch Stanisława Jędryki, którego seriale "Podróż za jeden uśmiech", "Wakacje z duchami" i "Stawiam na Tolka Banana" rozpalały wyobraźnię wszystkich dorastających w czasach PRL. Perypetie Staszka, Adriana i Rafała oraz towarzyszącego im rodzica są emanacją ponadczasowych marzeń o ojcu-kumplu i przygodach rodem z kinowego ekranu oraz kart czytanych w dzieciństwie książek.

Ale dokument Macieja Cuske to nie tylko nostalgiczna wyprawa w świat wakacyjnej beztroski. To także opowieść o ojcostwie oraz dojrzewaniu, w której jest miejsce na rozmowy o własnych zmartwieniach, słabościach czy życiowych zakrętach. Miejsce na pierwsze miłości i małżeńskie problemy, wreszcie na trudne pytania, które świadczą o bliskości relacji ojciec-syn.

"Kandydaci Śmierci": kino zabawne, refleksyjne i wzruszające

To z pewnością najbardziej osobisty z filmów Cuske, autora głośnego "Wieloryba z Lorino", który do zawodu wszedł w latach 90. kręcąc z kolegami w Bydgoszczy niezależne filmy, w tym kultowy dziś "I co wy na to Gałuszko?". W "Kandydatach" cofa się do jeszcze wcześniejszego okresu, wspominając kamerę otrzymaną w dzieciństwie od ojca i swoje pierwsze amatorskie filmowe doświadczenia. A wyprawa w odległą przeszłość staje się punktem wyjścia do refleksji o przemijaniu. A także związanym z nim lękiem, który - choć niewyartykułowany - czai się gdzieś na brzegu kadru, jak na opowieść o kręceniu horrorów przystało.

"Kandydaci Śmierci" to kino zabawne, refleksyjne i wzruszające, a zarazem ujmujące odwagą i osobistą szczerością. Przypatrując się dorastaniu syna i jego przyjaciół Maciej Cuske przygląda się również samemu sobie i swojej życiowej drodze. Jednak, jak na dojrzałego reżysera przystało, oddaje pole swoim bohaterom. I z ich pomocą tworzy opowieść będącą wyznaniem miłości zarówno do kina, jak i do najbliższych.

9/10

"Kandydaci Śmierci", reż. Maciej Cuske, Polska 2026.

