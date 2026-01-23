Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: nominowani

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest od 1969 roku dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością.

Już w najbliższy poniedziałek, 26 stycznia, podczas gali w kinie Iluzjon w Warszawie poznamy tegorocznego laureata tego prestiżowego wyróżnienia. Szansę na zdobycie nagrody w tym roku mają (kolejność alfabetyczna):

Bartłomiej Deklewa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"

Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry".

Bartłomiej Deklewa, Sebastian Dela, Karolina Rzepa i Izabella Dudziak AKPA AKPA

Agata Turkot: ta nominacja jest dla mnie bardzo osobista

Agata Turkot za rolę w filmie Wojtka Smarzowskiego "Dom dobry" otrzymała Nagrodę Specjalną na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Od 30 stycznia w kinach będzie można ją oglądać w "Zapiskach śmiertelnika". Na premierę też czeka serial HBO Max "Piekło kobiet", w którym aktorka występuje.

Rola w filmie "Dom dobry" sporo ją kosztowała. Zarówno widzowie, jak i krytycy nie mają wątpliwości, że to ważny film i odważna kreacja.

- Był taki moment pod koniec, kiedy zamknęliśmy się w tym domu, w którym dochodzi do największej przemocy. Po którymś dniu grania tego wszystkiego poczułam, że już nie mogę. Byłam zdekoncentrowana i bezsilna, nie mogłam się skupić, czułam się pusta, obolała i zmęczona. Dałam sobie wtedy przyzwolenie na potężne chwile słabości przed ekipą. Stuprocentowa akceptacja i zrozumienie ze strony wszystkich było dla mnie wzruszające, otrzymałam ogromne wsparcie - opowiadała w rozmowie z Interią o pracy na planie.

- Spotykałam się z kobietami, które doświadczyły przemocy. To były różne osoby, z różnym doświadczeniem życiowym, z różnym zapleczem, robiące różne rzeczy. Żadna z nich na początku nie spodziewała się tego, co się może potem stać - dodała.

"Dom dobry" [zwiastun] Warner Bros materiały promocyjne

Co dla Agaty Turkot oznacza nominacja do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego? Kim dla niej jest Zbyszek Cybulski i za co go ceni? O tym opowiedziała w rozmowie z Interią.

- Ta nominacja jest dla mnie bardzo osobista. Nagroda Zbyszka Cybulskiego zawsze kojarzyła mi się z aktorstwem opartym na odwadze i prawdzie, a nie na bezpiecznych rozwiązaniach. Odbieram ją nie tylko jako docenienie konkretnej roli, ale jako sygnał, że sposób, w jaki myślę o tym zawodzie i jakie podejmuję wybory, został zauważony. To daje mi poczucie sensu i motywację do dalszej pracy - wyznała aktorka.

- Cenię Zbyszka Cybulskiego, bo wniósł do polskiego kina autentyczność. Odszedł od teatralności, postawił na emocje i impuls. Dzięki temu jego postacie wydają się bliskie nawet dziś, mimo że minęły dekady. Jego bohaterowie byli niepewni, poranieni, często zagubieni i właśnie dlatego wiarygodni. On sam był charyzmatyczny, ale też kruchy, ludzki, nieoczywisty. I właśnie ta niejednoznaczność sprawia, że wciąż się do niego wraca - dodała.

Gala wręczenia Nagrody im. Zbyszka Cybulskigo odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia, wieczorem w warszawskim kinie Iluzjon. Interia jest patronem medialnym nagród.