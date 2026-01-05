Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego - nominowani 2025

Organizatorzy Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego poinformowali właśnie, kim są tegoroczni nominowani. Kapituła nagrody zdecydowała, w czyje ręce może trafić prestiżowa statuetka.



Szansę na zdobycie nagrody w tym roku mają (kolejność alfabetyczna):

Bartłomiej Deklewa rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"

Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry"



Po raz pierwszy w historii tej nagrody zdarzyła się taka sytuacja, że nominacje otrzymały trzy osoby występujące w tym samym filmie - chodzi o debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego nominowani mogą być aktorki i aktorzy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W Kapitule nagrody zasiadają (kolejność alfabetyczna): Jacek Bromski (reżyser), Jan Englert (aktor), Agnieszka Holland (reżyserka), Krystyna Janda (aktorka), Bożena Janicka (krytyczka filmowa), Tomasz Kolankiewicz (filmoznawca), Maja Komorowska (aktorka), Agnieszka Odorowicz (członek zarządu Cyfrowego Polsatu), Maja Ostaszewska (aktorka), Joanna Szczepkowska (aktorka), Małgorzata Szumowska (reżyserka), Piotr Wojciechowski (prozaik, krytyk filmowy), Zbigniew Zamachowski (aktor), Krzysztof Zanussi (reżyser) i Paweł Świst (prezes zarządu Multikino S.A.).

12 stycznia 2026 roku odbędzie się konferencja prasowa z udziałem nominowanych aktorek i aktorów.

Nagroda im. Bolesława Michałka

Przyznane zostały również nominacje do Nagrody za najlepszą książkę filmową roku. Szansę na zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia mają trzy publikacje:

Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta : rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria)

Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora)

Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest wręczana od 1969 roku. W 2005 roku, po 10-letniej przerwie, została reaktywowana przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO").

Wśród jej laureatów są m.in. Krystyna Janda, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska, Dorota Segda, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz, Eryk Lubos, Agata Buzek, Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Bartosz Bielenia, Tomasz Włosok, Eryk Kulm Jr. i Dawid Ogrodnik.

Ubiegłorocznym laureatem tej nagrody był Julian Świeżewski . Jury doceniło jego rolę w filmie Marcina Koszałki "Biała odwaga".

Laureatkę lub laureata Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego poznamy 26 stycznia 2026 roku podczas gali w warszawskim kinie Iluzjon.