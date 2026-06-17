W ostatnich latach Bruce Willis wycofał się z aktorstwa z powodów zdrowotnych. W 2022 roku jego rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że aktor zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Dla fanów był to szok. Człowiek, który wypowiadał najbardziej kultowe kwestie kina akcji, zaczął tracić słowa. Nie było w tym hollywoodzkiego patosu - była cisza i rodzina, która murem stanęła obok niego. Była żona, Demi Moore, obecna partnerka, Emma Heming, oraz dorosłe córki starają się zachować pozytywne nastawienie i regularnie dzielą się z fanami chwilami z codziennego życia.

Emma Heming prostuje błędne domysły w sprawie choroby Bruce'a Willisa

Emma Heming w najnowszym wywiadzie postanowiła odnieść się do pewnej kwestii, o którą często jest pytana.

"Pytają mnie: 'Och, wiesz, czy on pamięta, kim jesteś?'. Tak, bo nie ma choroby Alzheimera, tylko demencję czołowo-skroniową. Myślę, że powszechnym, błędnym przekonaniem jest to, że gdy myślimy o demencji, myślimy o utracie pamięci" - sprostowała Emma Heming w podcaście "The Bossticks".

Bruce Willis ma bardzo dobrą pamięć. Choroba znacznie wpływa jednak na jego mowę i zachowanie.

"Te choroby zabierają, i zabierają i zabierają, czasem bardzo powoli. Człowiek cały czas doświadcza kolejnych strat i nieustannie je opłakuje" - dodała.

Przypomnijmy, że aktor od jakiegoś czasu nie mieszka z rodziną. Został przeniesiony do pobliskiego domu, który jest przystosowany do jego choroby.

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