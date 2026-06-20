W ostatnich latach Bruce Willis wycofał się z aktorstwa z powodów zdrowotnych. W 2022 roku jego rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że aktor zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Dla fanów był to szok. Człowiek, który wypowiadał najbardziej kultowe kwestie kina akcji, zaczął tracić słowa.

Żona Bruce'a Willisa obchodzi 50. urodziny

Była żona - Demi Moore, obecna partnerka - Emma Heming oraz dorosłe córki starają się zachować pozytywne nastawienie i regularnie dzielą się z fanami chwilami z codziennego życia. Emma Heming w ostatnich latach stała się też adwokatką osób chorych na podobne schorzenia, na które cierpi Bruce. W wywiadach często opowiada o aktualnym stanie zdrowia aktora i o tym, jak ze wszystkim radzi sobie rodzina.

Ostatnio rodzina Willis miała wielką okazję do świętowania, bo Emma obchodziła 50. urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie archiwalne nagranie, na którym ukochany składa jej życzenia. Pojawiło się też zdjęcie, na którym oboje mają na sobie urodzinowe czapeczki.

"Dziś kończę moje wielkie 50 lat i muszę powiedzieć, że jestem gotowa na tę nową dekadę i wszystko, co ma do zaoferowania. Poprzednia była trudna, ale jestem dumna z tego, jak daleko zaszłam jako żona, mama, osoba wspierająca bliskich i rzeczniczka. Jestem też dumna z pracy, którą wykonujemy poprzez Fundację Emmy i Bruce'a Willisów oraz z tego, co przed nami. Razem zwiększamy świadomość na temat FTD, wspieramy opiekunów i rozwijamy edukację oraz badania" - podpisała post.

"Wkraczając w ten nowy rozdział, moje urodzinowe życzenie to przyszłość, w której rodziny zmagające się z demencją mają więcej wsparcia, zasobów, mniej stygmatyzacji i każdy powód, by trzymać się nadziei. Jeśli chcesz świętować ten milowy krok razem ze mną, rozważ, proszę, wsparcie Fundacji" - dodała Emma Heming Willis.

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