Zatęskniliście za wygłupami przed kamerą? Powrócą już tego lata

"Ten rok zaczynamy z grubym ogłoszeniem. Chcemy, byście wiedzieli, że ‘Jackass’ powróci tego lata. Do zobaczenia w kina 26 czerwca. Więcej [informacji] wkrótce, ale chcieliśmy się tym z wami podzielić" – czytamy na profilach Jackassa, wytwórni Gorilla Flicks oraz Johnny’ego Knoxville’a, twarzy franczyzy.

Nie wiadomo, czy zapowiedziana produkcja będzie "Jackassem 5". Nie sprecyzowano także, czy będzie ona zawierała poprzednie dokonania grupy, czy też zupełnie nowy materiał.

Reklama

Zdjęcie "Danger Ehren" McGhehey, Eric Andre, Johnny Knoxville, Chris Pontius i Jason "Wee Man" Acuna na premierze filmu "Jackass Forever" w 2021 roku / Albert L. Ortega / Contributor / Getty Images

"Jackass". Światowy fenomen wygłupów przed kamerą

"Jackass" był programem stacji MTV emitowanym w latach 2000-2002. Rejestrował on grupę aktorów i kaskaderów, którzy poddawali się kolejnym niebezpiecznym, obrzydliwym, a czasem bezdennie głupim próbom. Serial doczekał się trzech sezonów i 25 odcinków oraz licznych spin-offów.

Format był kontynuowany w filmach kinowych. Już w 2002 roku na duże ekrany trafił "Jackass: Świry w akcji". Seria doczekała się trzech filmów kinowych (ostatni miał swą premierę w 2021 roku), kilku filmów z niewykorzystanymi scenami oraz spin-offa "Jackass: Bezwstydny dziadek", który otrzymał nominację do Oscara za charakteryzację.

Program wywołał spore kontrowersje z powodu przedstawianych w nim sytuacji. W czasie realizacji jego uczestnicy często odnosili obrażenia, niekiedy mające trwały efekt. Mimo ostrzeżeń zamieszczonych na początku każdego odcinka "Jackass" znalazł wielu naśladowców na całym świecie.

"Jackass" wraca do kin. Kogo zobaczymy na ekranie?

W nowy film będzie zaangażowany Knoxville. Udział pozostałych członków ekipy jest niepewny. Na pewno można wykluczyć zaproszenie do produkcji Bama Margery. Został on zwolniony w czasie prac nad czwartą odsłoną serii z powodu złamania zakazów dotyczących przyjmowania przez niego zakazanych substancji oraz nieakceptowalnego zachowania na planie. Jego sceny zostały niemal w całości usunięte z produkcji. W jednym z ostatnich wywiadów Margera przyznał, że "nie wróci do ‘Jackassa’ za żadne pieniądze świata".