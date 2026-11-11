Zasłynął jako dziecko, teraz złożył śluby ubóstwa. Mimo to prosi o pieniądze

Dla milenialsów i fanów familijnego kina lat 90. był niezapomnianym Alfalfą z kultowej komedii ""Klan urwisów". Brandon "Bug" Hall zyskał rozpoznawalność jako uroczy chłopiec z charakterystycznym, odstającym kosmykiem włosów. Choć przez pewien czas próbował kontynuować karierę, z czasem całkowicie odwrócił się od Hollywood. Jego ostatnim pełnometrażowym projektem było opóźnione w czasie "Cabrini" z 2024 roku, a sam aktor otwarcie przyznawał, że porzucił branżę filmową z powodów religijnych, uciekając przed, jak to określał, machiną pełną manipulacji.

Zaskakująca decyzja

Dziś 41-letni Hall wiedzie zupełnie inne. Wraz z żoną i piątką dzieci przeniósł się na wiejską działkę w Arkansas, gdzie zamieszkali w przyczepie kempingowej, podczas gdy na terenie powstaje nowy dom. Rok temu aktor złożył ślub ubóstwa i dobrowolnie zrezygnował ze stałych dochodów, dumnie mieniąc się "radykalnym katolickim ekstremistą".

W tle jego radykalnej przemiany pojawiały się także mniejsze lub większe konflikty z prawem - w 2020 roku został zatrzymany w Teksasie pod zarzutem wdychania substancji chemicznych (choć ostatecznie sprawy nie pociągnięto dalej), a w kwietniu 2026 roku musiał tłumaczyć się z niestawienia na rozprawę za mandat drogowy.

Prawdziwa burza wybuchła jednak wtedy, gdy dawny gwiazdor postanowił poprosić o finansową pomoc.

W obliczu zbliżających się narodzin szóstego potomka, Hall i jego żona znaleźli się pod ścianą. Zabrakło im funduszy na dokończenie prac budowlanych, rachunki za telefon, ogrzewanie do kampera oraz niespodziewany koszt podłączenia prądu. Zdesperowany były aktor uruchomił zbiórkę na platformie GoFundMe, licząc na zebranie skromnych 2 tysięcy dolarów.

"Minęło już sześć lat, odkąd sam się wykluczyłem, i przez cały ten czas unikałem organizowania takich zbiórek. Zawsze mówiłem, że to mój wybór, więc nie chciałem zrzucać tego wspaniałego ciężaru na innych, dopóki nie zabraknie mi innego wyjścia. No i właśnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji" - tłumaczył w opisie zbiórki, dodając:

"Do narodzin szóstego dziecka został niecały miesiąc i naprawdę potrzebuję pomocy, żeby wcześniej dopiąć kilka ostatnich spraw."

Gdy internauci wytknęli mu hipokryzję, bo z jednej strony deklaruje ślub ubóstwa, z drugiej prosi o pieniądze, nie potrafiąc utrzymać tak dużej rodziny - Hall odpowiedział w wyjątkowo ostry i kontrowersyjny sposób, zapowiadając: "Mam zamiar nadal zapładniać swoją żonę".

Zbiórka przekroczyła jego wyobrażenia

Odzew internautów przerósł najśmielsze oczekiwania. Do poniedziałku 9 listopada na konto wpłynęło nie 2, lecz ponad 29 tysięcy dolarów (czyli w przeliczeniu ponad 110 tysięcy złotych)!

Gigantyczna nadwyżka zwróciła uwagę użytkowników, którzy masowo zgłaszali zbiórkę jako potencjalne oszustwo. W efekcie platforma wstrzymała wypłatę środków do czasu weryfikacji. Hall nie pozostawił tego bez komentarza, obwiniając o całą sytuację "małostkowych lewicowców" .

Po pozytywnej weryfikacji i odblokowaniu funduszy, dawny idol nastolatków zapowiedział, że nie zamierza oddawać nadmiarowych pieniędzy darczyńcom. Co więcej, potraktował ogromny zysk jako część swojego życiowego planu z góry ukierunkowanego przez Boga.

"Z całą pewnością przyjmę to jako dar od Boga i jako błogosławieństwo od wszystkich ludzi, którzy" - z jakiegokolwiek powodu - chcieli mi pobłogosławić" - skomentował bez skrupułów w rozmowie z "Page Six".