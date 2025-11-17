Ubiegłoroczny "Wicked" okazał się ogromnym kinowym hitem. Zarobił aż 756 milionów dolarów w światowym box office, stając się trzecim największym filmem Universal wszech czasów. Otrzymał 10 nominacji do Oscara, wygrał w dwóch kategoriach: najlepsze kostiumy i najlepsza scenografia.

Obecnie twórcy i obsada promują drugą część: "Wicked: Na dobre". W czwartek 13 listopada podczas uroczystości w Singapurze doszło do niepokojących wydarzeń.

Mężczyzna rzucił się na Arianę Grande w Singapurze

Ariana Grande, która wciela się w rolę Glindy, wraz z innymi gwiazdami przechadzała się przed Universal Studios w Singapurze. Nagle z tłumu wybiegł mężczyzna w białej koszulce i szortach, który rzucił się na 32-letnią aktorkę i chwycił ją.

Najszybciej zareagowała Cynthia Erivo - filmowa Elphaba, która w sekundę znalazła się przy Grande i oddzieliła ją od mężczyzny. Dopiero po krótkim zamieszaniu na miejscu znalazła się ochrona, która usunęła intruza z ogrodzonej przestrzeni.

Ariana Grande była wyraźnie wstrząśnięta całym zdarzeniem. Jak się okazało, napastnik był 26-latkiem z Australii, którego natychmiast postawiono przed sądem. Jak przekazała stacja BBC, mężczyzna został 14 listopada oskarżony o zakłócenie porządku publicznego.

Mężczyzna tuż przed tym, jak wdarł się pomiędzy aktorki, dokumentował swój udział w premierze na Instagramie. "Droga Ariano Grande, dziękuję, że pozwoliłaś mi wskoczyć z tobą na żółty dywan" - napisał.

Teraz media donoszą, że mężczyzna został został uznany przez singapurski sąd za winnego zakłócania porządku publicznego. Skazano go na dziewięć dni więzienia.

To nie pierwszy taki wybryk Australijczyka. Jak się okazuje, często pojawia się nieproszony na imprezach celebrytów oraz wskakuje na scenę podczas koncertów - zakłócił występ Katy Perry czy The Weeknd.

