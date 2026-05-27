Yoshihiro Nishimura nie żyje. Twórca kultowych horrorów miał 59 lat

Nishimura przyszedł na świat 1 kwietnia 1967 roku w Tokio. Jako dziecko zachwycił się "Gwiezdnymi wojnami" George'a Lucasa. Początkowo nie wiązał jednak swojej przyszłości z przemysłem filmowym. Studiował prawo na Aoyama Gakuin University w Shibuya w stolicy Japonii.

Yoshiro Nishimura nie żyje. Wypromował japoński horror na świecie

W 1995 roku premierę miał krótkometrażowy debiut Nishimury pod tytułem "Anatomia Extinction". Otrzymał on nagrodę na Yubari International Fantastic Film Festival. Od tego czasu reżyser stał się jednym z najciekawszych i najważniejszych twórców kina gatunkowego w Japonii. Jego sukces pomógł w promocji nowej fali horroru, odznaczającej się dosadną i wszechobecną brutalnością.

Nishimura był także założycielem studia Nishimura Eizo Co., które zajmowało się produkcją filmową i realizacja efektów specjalnych. To tam powstał między innymi obsypany nagrodami "Shin Godzilla" z 2016 roku.

Zmarłego wspominała aktorka Eihi Shiina, która była jego stałą współpracowniczką. "Horror stracił prawdziwego wizjonera, a ja straciłam przyjaciela" - mówiła, cytowana przez "Variety".



