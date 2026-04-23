Wywołuje ciarki od pierwszej sekundy. Zobacz zwiastun nowego horroru DC

"Clayface": horror z uniwersum DC

Uniwersum DC doczeka się body horroru. W sieci właśnie pojawił się zwiastun wyczekiwanego filmu "Clayface", który ukaże historię aspirującego aktora Matta Hagena. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany, a jego plany na wielką karierę znikają. Mężczyzna poddaje się eksperymentalnemu zabiegowi, który ma przywrócić mu dawny wygląd, lecz terapia ma swoje przerażające skutki uboczne...

James Gunn określił nowego złoczyńcę Batmana mianem "czystego horroru".

Zobacz zwiastun produkcji tutaj!

Mocna ekipa filmowe nowego filmu studia

W głównego bohatera wcielił się Tom Rhys Harries, 33-letni Walijczyk, znany m.in. z "Dżentelmenów", "Żelaznego rycerza 2" czy "W cieniu podejrzeń". Za kamerą stanął twórca "Nie mów zła", James Watkins, a scenariusz do produkcji został napisany przez prawdziwego mistrza horroru - Mike'a Flanagana. Mężczyznę znamy m.in z filmów "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Zagłady domu Usherów" czy "Doktora Sen". Producentem projektu jest Matt Reeves, reżyser nowego "Batmana" z Robertem Pattinsonem.

Mike Flanagan był również pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. James Gunn powiedział dziennikarzom, że studio "nie planowało filmu o Clayface", ale potem Flanagan "oddał scenariusz i był to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie czytali".

"Clayface może nie być tak znany jak Pingwin czy Joker, ale naprawdę uważamy, że jego historia jest równie poruszająca, wciągająca i pod wieloma względami bardziej przerażająca" - powiedział Peter Safran..

"Clayface" ma zadebiutować w światowych kinach 23 października 2026 roku. Będzie częścią nowego uniwersum DC i prawdopodobnie zostanie oznaczony kategorią R.

