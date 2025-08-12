Ben i Casey Affleck wciąż droczą się jak mali chłopcy

Casey jest młodszym bratem Bena Afflecka. Po przeprowadzce do Hollywood mieszkał razem z nim i Mattem Damonem. Bracia wystąpili razem w "Buntowniku z wyboru", "W pogoni za Amy" i "200 papierosach". Ben wyreżyserował swojego młodszego brata w filmie "Gdzie jesteś, Amando?".

Gdy w 2017 roku Casey zdobył Złoty Glob za "Manchester by the Sea", nie podziękował ze sceny starszemu Affleckowi. Ben odniósł się do tego w programie Jimmy’ego Kimmela. Zaznaczył, że gdyby Casey wygrał Oscara, byłoby to historyczne zwycięstwo z wielu powodów.

Reklama

"To byłby pierwszy raz, gdy Oscara wygrała osoba, która nie myła zębów w wieku od 10 do 14 lat. Pierwszy Oscar dla osoby, która przy pisuarze opuszcza gacie do samych kostek. Pierwszy Oscar dla osoby, która boi się motyli. […] Pierwszy Oscar dla osoby, która spytała kiedyś swojego starszego brata, czy ‘Powrót do przyszłości’ jest oparty na prawdziwej historii" – nabijał się Ben. Gdy kilka tygodni później jego brat otrzymał Oscara, złożył mu gratulacje jako jeden z pierwszych.

Zdjęcie Matt Damon, Casey Affleck i Ben Affleck w 2005 roku / L. Cohen / Contributor / Getty Images

Casey Affleck i Joaquin Phoenix opowiedzieli dowcip, który rozśmieszył tylko ich

Affleck był przez kilkanaście lat związany z Summer Phoenix. Para poznała się w drugiej połowie lat 90. XX wieku, a na początku następnej dekady zaczęli się spotykać. W latach 2006-2017 byli małżeństwem i doczekali się dwóch synów.

Affleck bardzo dobrze dogadywał się ze swoim dawnym szwagrem Joaquinem Phoenixem. Razem zrealizowali między innymi prześmiewczy dokument "I’m Still Here" z 2010 roku. W 2008 roku Phoenix ogłosił, że kończy karierę aktorską i od teraz zostanie gwiazdą rapu. Affleck, dla którego był to debiut reżyserski, przez rok towarzyszył swojemu szwagrowi w czasie koncertów, pisania piosenek, a także w czasie prywatnym. Gdy film pokazano dystrybutorom, ci nie wiedzieli, czy miało być serio, ale nie wyszło, czy to żart, którego nikt nie zrozumiał.

Prawdą okazała się druga opcja. Phoenix nie mógł uwierzyć, jak wiele osób myśli, że programy typu reality nie mają scenariusza. Chciał stworzyć dzieło, które skupiłoby się na relacji między mediami, celebrytami i odbiorcami. Twórcy nie pozostawili nic wyobraźni. Jak napisano w "Los Angeles Times", w czasie filmu "Phoenix zażywa zakazane substancje, zamawia dziewczyny, śpi ze swoją rzeczniczką, traktuje ludzi agresywnie i okropnie rapuje".

Wydawało się, że poza aktorem i Affleckiem niewiele osób wyłapało dowcip. Nawet ich inny bliski znajomy, Matt Damon, skrytykował film. "Dowcip był zbyt skomplikowany. Należało powiedzieć publiczności, że to żart, bo inaczej nie będą go świadomi" – mówił w rozmowie z "New York Times". "Jeśli nikt nie będzie wiedział, co ogląda, to film zostanie zmiażdżony. Jednak [Casey] powtarzał, że dopiero po wszystkim powie, że to miał być żart. Tylko że film ma jedną premierę, nie będzie drugiej szansy".

Zdjęcie Joaquin Phoenix i Casey Affleck w 2008 roku / Kevin Winter / Staff / Getty Images

Poważne oskarżenia pod adresem Caseya Afflecka

Gdyby "I’m Still Here" okazało się tylko nieśmiesznym żartem, wszyscy zaraz zapomnieliby o nim. Na chwilę przed premierą filmu pracujące przy nim producentka Amanda White i operatorka Magdalena Górka pozwały Afflecka. Pierwsza domagała się dwóch milionów dolarów za niewłaściwe zachowanie i zerwanie umowy słownej. Stwierdziła, że reżyser czynił wobec niej niedwuznaczne uwagi, a gdy zostały zignorowane, zlekceważył wcześniejsze ustalenia między nimi. Z kolei Górka zarzucała, że środowisko pracy było toksyczne, a członkowie ekipy przekraczali jej granice pod okiem i za aprobatą reżysera.

Affleck zaprzeczył początkowo wszystkim oskarżeniom. Jego prawnik oznajmił, że obie kobiety opuściły produkcję w połowie zdjęć w 2009 roku. Obie sprawy rozwiązano poza sądem. White i Górka zostały uwzględnione na liście płac. Nie ujawniono informacji o tym, czy otrzymały od Afflecka jakieś pieniądze i jakie były to kwoty.

Sprawa oskarżeń wróciła w czasie sezonu nagród, gdy Affleck miał szanse na Oscara za wybitną rolę w "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana. Ostatecznie otrzymał nagrodę. Niemniej wiele osób, w tym wręczająca mu ją Brie Larson, nie oklaskiwało jego triumfu. Rok później Affleck nie pojawił się na kolejnej ceremonii rozdania Oscarów, by zgodnie z tradycją wręczyć statuetkę dla najlepszej aktorki.

Do zarzutów odniósł się ponownie w rozmowie z "Associated Press" w 2018 roku. Przyznał, że jego reakcja na nie była defensywna. Zdradził także, że pracował nad sobą, by zrozumieć wagę swojego zachowania. Przyznał, że na planie "I’m Still Here" dochodziło do przekraczania granic, co on aprobował i nie reagował, gdy był tego świadkiem. "Zachowywałem się nieprofesjonalnie i akceptowałem takie zachowanie u innych osób. I przepraszam za to".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Manchester by the Sea" [trailer] materiały dystrybutora

Casey Affleck. Rola jego życia

Rola w "Manchester by the Sea" okazała się największym sukcesem w karierze Afflecka. Na pomysł filmu wpadli Matt Damon i John Krasinski. Podzielili się nim z Lonerganem, który w czasie kilku lat napisał scenariusz. Damon przekonał go, by podjął się reżyserii. Sam chciał wystąpić w roli Lee Chandlera, dozorcy dochodzącego do siebie po ogromnej osobistej tragedii.

Gdy Lonergan był gotowy, by wejść na plan, okazało się, że Damon jest związany z innymi projektami i nie będzie dostępny przez kolejny rok. Aktor zaproponował Afflecka jako swojego zastępcę. "Skoro Matta w nim nie będzie, film powinien być dobry" – żartował Casey w rozmowie z "The Boston Globe". "Manchester by the Sea" okazało się jedną z najbardziej nagradzanych produkcji 2016 roku. Drugi Oscar dla filmu powędrował do Lonergana za jego scenariusz. Damon otrzymał nominację jako producent.