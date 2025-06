Wylała się na nią fala hejtu. Aktorka reaguje na negatywne komentarze

Rachel Zegler sprowokowała fanów Disneya

Kariery Rachel Zegler rozwija się w zawrotnym tempie. Po występach w "West Side Story" i "Igrzyskach Śmierci: Balladzie Ptaków i Węży" aktorka otrzymała angaż w aktorskiej wersji "Królewny Śnieżki", co wywołało niemałe oburzenie ze strony fanów oryginału.

Pierwsze publiczność wątpiła w to, czy Zegler w ogóle powinna zagrać księżniczkę słynącą z bladej cery ze względu na jej latynoskie korzenie. Później 24-latka sama sprowokowała fanów, gdy na falę hejtu odpowiedziała komentarzem, że oryginał "Królewny Śnieżki" jest przestarzały. Szeroka publiczność skrytykowała jej spojrzenie na jeden z największych klasyków Disneya i w wyniku kontrowersji produkcja zaliczyła spektakularną klapę po premierze.

Reklama

Od tamtej pory Zegler zdążyła się wycofać ze swoich ostrych słów o filmie, ale nie zatrzymało to fali hejtu, którą otrzymuje do dziś. W niedawnym wywiadzie dla magazynu "i-D" aktorka opowiedziała o tym, jak odbiera negatywne komentarze w swoją stronę.

"To interesujące" - powiedziała o opiniach, którymi ludzie dzielą się na jej temat w mediach społecznościowych, potem dodała: "Czasami jest to naprawdę alarmujące".

"Myślę, że nastawienie ofiary to wybór, a ja go nie wybieram. Tak jak nie wybieram też podłości. Nie chcę na to odpowiadać negatywnie. Wybieram pozytywność, światło i szczęście. Wierzę, że czasami szczęście jest absolutnie wyborem i każdego dnia budzę się i myślę, że mam wielkie szczęście, że żyję takim życiem, jakim żyję".

Zdjęcie Rachel Zegler jako Śnieżka / materiały prasowe

Zobacz też: Albo się go kocha, albo... nie. Polski aktor ma 50 lat i wciąż wzbudza kontrowersje