Wcześniej ujawniono, że w jedną z głównych ról wcieli się Kit Connor. Aktor współpracował z Garlandem przy "Wojnie", jego poprzednim filmie. Teraz wiemy, że na pierwszym planie zobaczymy także Bena Wishawa, Cailee Spaeny, Toma Burke'a i Havanę Rose Liu.

W filmowym "Elden Ring" wystąpią także Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird oraz Peter Serafinowicz.

Film wejdzie do kin 3 marca 2028 roku.

"Elden Ring". O czym opowiada uznana gra?

Wydany w 2022 roku "Elden Ring" to dziecko George'a R.R. Martina, twórcy "Gry o tron", i Hidetaki Miyazakiego, odpowiedzialnego za serię "Dark Souls" i "Bloodborne". Akcja gry toczy się w świecie zwanym Ziemiami Pomiędzy, którym rządzi kilku półbogów. Każdy z nich posiada fragment Eldeńskiego Kręgu, zwany Wielką Runą. Zadaniem gracza jest odzyskanie wszystkich fragmentów i naprawienie Kręgu.

Produkcja zaoferowała swym nabywcom otwarty świat oraz model rozgrywki znany z innych gier FromSoftware. Spotkała się ze świetnym przyjęciem graczy i krytyków. Otrzymała wiele branżowych nagród, między innymi The Game Awards dla gry roku i w trzech innych kategoriach.