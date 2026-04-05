Andrzej Golejewski urodził się 11 listopada 1952 roku w Żołędnicy. Jest absolwentem Technikum Hodowli Roślin w Bojanowie Poznańskim. W szkole przez pięć lat był członkiem koła teatralnego. Brał udział w konkursach recytatorskich i występował na akademiach.

Za namową nauczycielki polskiego zdecydował się wziąć udział w rekrutacji do PWST w Warszawie. W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim tej uczelni. Następnie przez dekadę występował na deskach Teatru na Woli w Warszawie. Recenzenci bardzo pozytywnie oceniali jego kolejne role. Uznanie wyrazili także przedstawiciele środowiska aktorskiego. Tadeusz Łomnicki wróżył mu wielką karierę. Nazywał go także swoim następcą.

Agnieszka Kotulanka, Andrzej Golejewski i Wacław Kowalski w serialu "Dom" Uss AKPA

Andrzej Golejewski. "Wyjście awaryjne" przyniosło mu rozgłos

Andrzej Golejewski zadebiutował na dużym ekranie w 1975 roku w filmie "Moja wojna, moja miłość" Janusza Nasfetera. Dwa lata później widzowie mogli go oglądać w serialu "Znak orła", pojawił się także w kilku odcinkach kultowego "Domu". Dopiero komedia "Wyjście awaryjne" Romana Załuskiego z 1982 roku przyniosła mu większy rozgłos.

W kultowej produkcji zagrał u boku Bożeny Dykiel i Jerzego Michotka. Wcielił się w postać Bronka Sikory, zwanego "Szklarzem". Komedia opowiadała o naczelniczce gminy, która stara się znaleźć narzeczonego dla córki, gdy ta zachodzi w ciążę. Bohatera obawia się skandalu i plotek. Mimo pozytywnego przyjęcia filmu Golejewski był bardziej zainteresowany teatrem. Na małym i dużym ekranie grał na drugim planie i w epizodach.

Pojawiły się problemy w jego życiu prywatnym. Rozpadło się jego małżeństwo. Ostatecznie opuścił stolicę i zamieszkał w Lublinie. W 1988 roku związał się z Teatrem imienia Juliusza Osterwy.

Bożena Dykiel i Andrzej Golejewski w programie "Dzień Dobry TVN" w 2010 roku Bartosz KRUPA East News

Andrzej Golejewski. Kariera przerwana przez chorobę

Aktor był zmuszony zawiesić karierę z powodu ciężkiej choroby. Jak się okazało, cierpiał z jej powodu przez długi czas. Zdiagnozowano go dopiero dwa lata po przeprowadzce do Lublina. "Lata 1991-1995 to ciemny okres w moim życiu. Miałem zespół depresyjno-maniakalny, z czym chodziłem przez cztery albo pięć lat, nieświadom, że jestem chory. Moje cierpienia zdiagnozował dopiero znajomy lekarz psychiatra z Lublina. 'Panie, za miesiąc pana nie ma na tym świecie' - powiedział mi. 'Szybko do szpitala!'. Byłem wykończony, chociaż w stanach maniakalnych było wspaniale" - mówił Golejewski w rozmowie z Teresą Dras z Kuriera Lubelskiego.

Wkrótce Golejewski otrzymał kolejną druzgoczącą diagnozę. Wykryto u niego chorobę afektywną dwubiegunową. Z jej powodu musiał przyjmować leki. Wciąż pojawiał się w małych rolach w filmie i telewizji. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Zmruż oczy", "Sztuczkach" i "1920 Bitwie Warszawskiej".

"Kończą się relacje społeczne, zostajesz w samotności choroby. Choroby, która była wyczerpująca fizycznie, ale poszerzyła pole moich doznań, wzbogaciła mnie, zmieniła. Dużo czytałem w trakcie terapii, głównie mistyków chrześcijańskich, fascynowałem się malarstwem, nawet sam malowałem" - wyznał w tym samym wywiadzie.

Andrzej Golejewski bohaterem filmu dokumentalnego

W 2013 roku Golejewski odszedł z teatru. Przeszedł na rentę. Wkrótce stał się osobą w kryzysie bezdomności. Pomocną dłoń wyciągnęła do niego Hanka Brulińska, która znała go ze sceny. Zrealizowała poświęcony mu dokument "Drgania świetlików", który miał swą premierę w 2022 roku.

"W 2014 r. pojechaliśmy w jego rodzinne strony do Bojanowa. Stało się to, czego się obawiałam. Mieszkał w jakiejś piwniczce, zupełnie nie przywiązywał do tego wagi. Jak pojechałam tam [...], miasto Bojanów nas zobaczyło, poznało, za chwilę dowiedziałam się, że pan Andrzej dostał mieszkanie. Więc myślę, że dzięki filmowi wyrwaliśmy go z tego kryzysu" - opowiadała reżyserka w wywiadzie dla Dziennika Wschodniego.

Golejewski pojawił się po raz ostatni na ekranie w 2017 roku. Zagrał rolę epizodyczną w filmie "Pewnego razu w listopadzie".