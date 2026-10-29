Sacha Baron Cohen i Ali G: gigantyczne kontrowersje

Ze wszystkich postaci stworzonych przez Sachę Barona Cohena (poza Boratem) najbardziej lubię pułkownika Mossadu Erran Morad, którego poznaliśmy w jego serialu "Who is America?" (2018). Pojawia się on też w "Ali G: Kto ja jezdem", otwiera się w nowym oknie. Cohen (który debiutuje jako reżyser pełnometrażowego filmu), powraca do postaci, która dała mu sławę na przełomie XX i XXI wieku.

Udający czarnoskórego rapera i gangstera z getta "obciachowiec" Ali G, czyli Alistair Leslie Graham, najpierw w "The 11 O'Clock Show" oraz "Da Ali G Show" rozmawiał z wielkimi gwiazdami, jak małżeństwo Beckhamów czy Donald Trump (dzisiejszy prezydent USA szybko dostrzegł podpuchę i przerwał wywiad), wkręcając ich w żenujące sytuacje różnymi absurdalnymi pytaniami. Postać stała się tak kultowa, że szybko doczekała się pełnometrażowego filmu. Od samego początku ciągnęły się za nią gigantyczne kontrowersje.

Choć Cohen od samego początku wyśmiewał białych pozerów, którzy wykorzystywali kulturę czarnych, to i tak już przy pierwszym filmie "Ali G" z 2002 roku był oskarżany o rasizm i zawłaszczenie kulturowe. To nic zaskakującego. Przecież przy tworzeniu postaci Borata było podobnie. Nie tylko Kazachowie mają za złe, jak w popkulturze pokazano ich kraj. Cohen nie byłby jednak sobą, gdyby nie wszedł do samego środka awantury.

Reaktywowanie postaci Ali G w dzisiejszych czasach musiało go wystawić na ponowne oskarżenia o rasizm. Tyle, że dziś Donald Trump jest przywódcą najpotężniejszego kraju świata i praktycznie codziennie obraża swoich oponentów, więc postać Aliego G już tak nie szokuje. Dlatego w "Ali G: Kto ja jezdem" ważniejsze od kolejnych żartów (można je różnie oceniać) jest to, kto został w nie wmanewrowany.

"Ali G: Kto ja jezdem?" [trailer] materiały dystrybutora

Gdy film wchodził do kin, nawoływano do jego bojkotu

Ali G (Cohen) jest zapomnianym celebrytą, który zrobił dwa sezony show dla HBO i teraz wierzy, że jego kariera zostanie reaktywowana. Leci wraz ciężarną dziewczyną Julie (Morgana Robinson) do Los Angeles, gdzie przekonuje się, że we współczesnym i otwartym na wrażliwość każdej możliwej mniejszości świecie, nie ma dla niego miejsca.

Cohen bierze na klatę zarzuty o rasizm i zawłaszczanie kulturowe - wokół nich buduje cały wątek filmu. Wciela się nawet w dr Nirę Caina-N'Degeocello, czyli radykalnie progresywnego profesora gender studies, który ściga Aliego G za zawłaszczenie kultury czarnych.

To absurdalne, że gdy film wchodził tydzień temu na krótko (już jest dostępny na Amazon Prime) do brytyjskich kin, nawoływano do jego bojkotu. Cohen nic sobie z tego nie robi i wyśmiewa właśnie taki rodzaj radykalizmu. Można powiedzieć nawet, że "Ali G: Kto ja jezdem" jest pierwszym filmem Cohena w epoce "post woke".

W świecie AI i prankujących gwiazd YouTube'a, opartym przecież na wulgarnym skandalu, nie jest łatwo Cohenowi reaktywować swoje najsłynniejsze postacie z komedii, które dwie dekady temu definiowały gatunek, jakim jest mockumentary. Cohen skupia się więc na pokazaniu, do jakiego stopnia dzisiejsza polityczna i ideologiczna polaryzacja niszczy świat.

Żarty są nierówne, ale przy kilku wątkach głośno zanosiłem się śmiechem. Nie był to śmiech pusty. W pewnym momencie stał się nawet dosyć gorzki. Cohen wkręcił bowiem byłego kongresmena Partii Republikańskiej w zabawę, w której pojawiła się nazwa Cyklon B i hitlerowskie pozdrowienie. Były kongresmen (o zgrozo!) nie widział w tym nic złego. Inny lokalny polityk (oczywiście z partii Trumpa) z El Paso porywa na ekranie niemowlaka (w rzeczywistości lalkę, ale w jego świadomości było to dziecko) i uczestniczy w procederze włożenia go do torby, która ma pakunek przenieść dronem… za granicę z Meksykiem. Polityk tłumaczy się, iż myślał, że bierze udział w dokumencie o ICE i nielegalnej imigracji.

Trudno uwierzyć, że większość postaci na ekranie, które Cohen wkręca (przebrany nie tylko za Ali G, ale też izraelskiego agenta Mossadu) tak się zachowuje. Cóż, głupota i szaleństwo świata postępują, co ta z pozoru głupiutka komedia obnaża.

"Ali G: Kto ja jezdem?": Sacha Baron Cohen potrafi uderzyć w najsłabszy punkt

Cohen nie wyważa oczywiście żadnych drzwi. "South Park" nieprzerwanie od 29 lat łamie normy politycznej poprawności na bieżąco, komentując bezwzględnie jej najróżniejsze oblicza od czasów prezydentury Billa Clintona. Ostatnie trzy sezony serialu Treya Parkera i Matta Stone'a święcą ponownie triumfy (Biały Dom nawet wydał oficjalne oburzenie), których Cohen pewnie nie dostąpi.

To jednak nieistotne. Istotne jest to, że Sacha Baron Cohen nadal ma oko na społeczne zmiany i potrafi uderzyć w ich najsłabszy punkt. Oburzenie części środowisk lewicowych i prawicowych na "Ali G…" jest tego najlepszym dowodem. Ba, sam Borat Sagdijew promuje film w swoich social mediach. Uniwersum Cohena, więc trwa i trwa mać.

7/10

"Ali G: Kto ja jezdem?", otwiera się w nowym oknie (Ali G: Who Iz I?), reż. Sacha Baron Cohen, USA/Wielka Brytania 2026, dystrybucja: Forum Film, polska premiera kinowa: 23 października 2026 roku. Premiera streamingowa: Amazon Prime Video, 28 października 2026 roku.