Denise Richards została modelką zaraz po ukończeniu liceum. Przez dwa lata brała udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Sukces sprawił, że zaczęła myśleć o aktorstwie. Karierę rozpoczęła od gościnnych występów w serialach telewizyjnych i małych ról w filmach. Zagrała między innymi w "Świecie według Bundych", "Beverly Hills 90210" i "Kronikach Seinfelda". Pierwszą dużą rolę zagrała w "Żołnierzach kosmosu" (1997) Paula Verhoevena, brutalnej satyrze o wojnie ludzkości z rasą kosmicznych robali.

"Dzikie żądze". Przed zdjęciami Richards posiłkowała się tequilą

Przełomem w karierze Richards okazał się thriller erotyczny w "Dzikie żądze" Johna McNaughtona z 1998 roku. W rozmowie z "Entertainment Weekly" reżyser przyznał, że na pierwszym castingu miał do niej mieszane uczucia. Richards przekonała go podczas drugiego spotkania. Następnie z rozbrajającą szczerością dodał, że nawet jeśli aktorka wypadnie fatalnie, to przynajmniej będzie pięknie wyglądać.

Prawnicy aktorki przez długi czas negocjowali ilość nagości na ekranie. Ostatecznie Richards zgodziła się wystąpić bez ubrania. Jednak w scenie z Neve Campbell i Mattem Dillonem miała zapewnioną dublerkę. Przed rozpoczęciem zdjęć cała trójka dodawała sobie odwagi kieliszkami tequilą. Lekko pijana aktorka stwierdziła wtedy, że sama pojawi się przed kamerą.

Obsada filmu "Dzikie żądze" Archive Photos Getty Images

"Świat to za mało". Najgorsza dziewczyna Bonda w historii?

W 1999 roku Richards wcieliła się w doktor Christmas Jones w filmie "Świat to za mało", trzecim filmie z Pierce'em Brosnanem w roli Jamesa Bonda. Jej postać przeszła wiele zmian, zanim rozpoczęły się zdjęcia do produkcji. Gdy rolę Elektry King, dawnej kochanki agenta 007, która okazywała się jego główną przeciwniczką, otrzymała francuska aktorka Sophie Marceau, producenci stwierdzili, że Jones musi być Amerykanką. W pierwszej wersji historii pochodziła ona z Polinezji i miała być agentką ubezpieczeniową. Postać została przepisana, by bardziej wpisywała się w stereotyp dziewczyny z sąsiedztwa.

Gdy okazało się, że Brosnan zagra w "Aferze Thomasa Crowna", a partnerka jego postaci będzie agentką ubezpieczeniową, zdecydowano się zmienić zawód wykonywany przez Jones. Na chwilę stała się łowczynią nagród. Następnie przepisano ją jako fizyczkę jądrową. Richards otrzymała jej rolę, by być przeciwwagą dla Marceau. Producenci wierzyli, że zachęci ona amerykańskich widzów do wizyty w kinie.

Denise Richards i Pierce Brosnan w filmie "Świat to za mało" Danjaq East News

Chociaż Richards nie była fanką serii, bardzo przeżywała pierwszy dzień na planie. "Miałam dwie linijki tekstu i bałam się je powiedzieć, bo grałam z Judi Dench" - wspominała w rozmowie z "New York Post". W podcaście "SpyHardy" z 2023 roku przyznała, że obecność wielkich aktorów sprawiła, iż straciła pewność siebie. W dodatku jej postać pojawiała się dopiero pod koniec drugiego aktu filmu.

Doktor Jones została szybko uznana za jedną z najgorszych dziewczyn Jamesa Bonda w historii serii. Richards otrzymała za swój występ Złotą Malinę dla najgorzej aktorki drugoplanowej. "Serce mi pękło, gdy ludzie zaczęli się ze mnie naśmiewać" - mówiła w rozmowie z "Variety" w 2023 roku. "[Zarzucano mi, że] nosiłam kuse szorty, a grałam fizyczkę jądrową. Grałam dziewczynę Bonda. Gdybym wystąpiła w kitlu i garniturze, fani byliby wściekli, że nie jestem wystarczająco pociągająca".

Sophie Marceau, Pierce Brosnan i Denise Richards na grafice promującej film "Świat to za mało" Danjaq East News

Denise Richards i Charlie Sheen. Początki były obiecujące

W 2000 roku Richards poznała na planie filmu "Dobre rady" 36-letniego Charlie'ego Sheena. Rok później spotkali się ponownie, gdy aktorka wystąpiła gościnnie w sitcomie "Spin City". Sheen był jego gwiazdą. W październiku 2001 roku udali się na pierwszą randkę. Jak zdradziła Richards w rozmowie z "People", to ona zainicjowała pocałunek. "Był bardzo uprzejmy, prawdziwy dżentelmen" - mówiła o swoim nowym partnerze. Po drugiej randce była pewna, że się pobiorą. Sheen oświadczył się niecałe trzy miesiące później.

Para pobrała się w czerwcu 2002 roku. We wrześniu 2003 roku poinformowali, że spodziewają się pierwszego dziecka. Ich córka Sami przyszła na świat 9 marca 2004 roku. Pod koniec roku Richards była ponownie w ciąży. "Nie mogliby sobie wyobrazić lepszego prezentu na święta" - przekonywał Chuck James, agent aktorki.

Denise Richards i Charlie Sheen w 2003 roku Jim Spellman Getty Images

Denise Richards boi się, jak jej decyzje wpłynęły na jej córki

Jednak już w marcu 2005 roku Richards złożyła pozew o rozwód. Jako powód podała "różnice nie do pogodzenia". "Jesteśmy bardzo zasmuceni ostatnimi wydarzeniami. W trosce o naszą córkę Sami, nasze nienarodzone dziecko i siebie nawzajem prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie" - podali oboje przez swoich przedstawicieli. Richards przyznała później, że przed związaniem się z Sheenem była świadoma związanych z nim kontrowersji. Po narodzinach drugiej córki para starała się rozwiązać drażliwe kwestie. Jednak w styczniu 2006 roku poinformowano, że ich sprawa sądowa postępuje. Rozwód sfinalizowano w listopadzie.

W podcaście "Divorced Not Dead" przyznała, że zwlekała z rozwodem, ponieważ bała się rozpadu rodziny. "Nie ma na to instrukcji, zwłaszcza gdy jesteś osobą publiczną, a ja musiałam sobie z tym poradzić" - mówiła, przyznając, że być może jej decyzje źle wpłynęły na ich córki. "Bardzo chroniłam [Sheena], a potem dziewczynki dorosły i znajomi mówili im różne rzeczy, a ja kłamałam i go kryłam. Teraz są bardziej świadome wielu rzeczy. Dlatego nie wiem, czy wyrządziłam im krzywdę".

W 2013 roku Richards została czasowym opiekunem dzieci Sheena z innego związku. W kolejnych latach para wielokrotnie wojowała ze sobą w mediach społecznościowych. Jednocześnie aktorka wspierała go, gdy ujawnił diagnozę o wirusie HIV. On pojawił się z kolei we wrześniu 2018 roku na ślubie byłej żony z Aaronem Phypersem. "Nieważne, co zaszło między mną i Charlie'em, zawsze zaproszę go na wydarzenie, które będzie dotyczyło naszych dzieci i mnie" - przyznała w programie "The Real Housewives of Beverly Hills".

Denise Richards w 2020 roku Samuel de Roman Getty Images