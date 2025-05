Wcześniej to on był największą gwiazdą. Teraz piękność przejmuje pałeczkę

"Jedną z rzeczy, które naprawdę spodobały mi się w scenariuszu było to, że ta historia jest w pewnym sensie odwrotnością opowieści o Johnie Wicku. Podczas gdy Wick pragnie zostawić za sobą życie zabójcy, Eve marzy, by je rozpocząć. Zaintrygowała mnie możliwość pokazania, co może skłonić kogoś do wyboru takiej drogi" - tłumaczy Len Wiseman.



Reżyser filmu "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" od początku chciał, by Eve, w którą brawurowo wcieliła się Ana de Armas, była całkowicie odrębną postacią, z własnym spojrzeniem na rzeczywistość. Wiseman, znany z umiejętnego kreowania wyrazistych historii, podjął się wyzwania stworzenia nowej bohaterki, wpisującej się w dobrze już znaną wszystkim fanom historię Johna Wicka. I z całą pewnością ta sztuka mu się powiodła. Na ekranie nie zabraknie widowiskowych scen akcji, które są wizytówką filmów wychodzących spod ręki Wisemana.

Reklama

Widowiskowa scena

Jedną z najbardziej widowiskowych scen walki w filmie "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" jest ujęcie z granatami, która rozgrywa się w sklepie z bronią zaraz po tym, jak Eve przybywa do Pragi.

"Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To była naprawdę wyjątkowa scena. Bardzo cenię u Eve to, że potrafi wykorzystać otoczenie, by zyskać przewagę. Potrafi zamienić niemal każdy przedmiot w śmiertelną broń" - ujawnia Ana de Armas.

Nauka baletu

Aktorka doskonale poradziła sobie z tym zadaniem aktorskim. Czym jeszcze zaimponowała, np. Anjelice Huston, z którą spotkała się na planie produkcji?

"Obserwowanie, jak Ana uczy się baletu i walczy w tych widowiskowych scenach akcji, przypominało oglądanie pięknego tańca. Jest pełna siły i determinacji. Dlatego myślę, że widzowie ją pokochają i będą jej kibicować" - opowiada zdobywczyni Oscara za film "Honor Prizzich".



A Len Wiseman dodaje: "Myślę, że widzowie będą zachwyceni tym, w jaki sposób Ana wciela się w postać Eve i będą się świetnie bawić, towarzysząc jej w tej podróży".

Wyrazisty styl reżyserski

Warto wiedzieć, że reżyser Len Wiseman rozpoczął karierę w dziale scenografii przy produkcjach takich jak "Faceci w czerni" i "Dzień niepodległości". Dziś jako założyciel wytwórni Sketch Films oraz odnoszący sukcesy reżyser i producent wykonawczy, ceniony jest za swój wyrazisty styl i umiejętność tworzenia angażujących, pełnych napięcia historii. Jego filmy i seriale zdobywają liczne nagrody oraz uznanie widzów na całym świecie.

Największą sławę przyniosła mu seria "Underworld", składająca się z pięciu filmów, które na przestrzeni trzynastu lat zdobyły rzesze fanów. W 2012 roku stworzył thriller science fiction "Pamięć absolutna", z Colinem Farrellem, Jessicą Biel i Kate Beckinsale w rolach głównych. Wiseman wyreżyserował również czwartą część kultowej serii - "Szklana pułapka 4.0" (2007) z Bruce'em Willisem. Film okazał się największym kasowym sukcesem całej franczyzy.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka": O filmie

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.