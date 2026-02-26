Choć w momencie premiery został uznany za finansową klapę, po latach zyskał status kultowego horroru. "Zabójcze ciało" ("Jennifer's Body") z Megan Fox i Amandą Seyfried w rolach głównych z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie wśród widzów młodego pokolenia. A od premiery mija już prawie dwie dekady.

"Zabójcze ciało": horror czy czarna komedia?

Główna bohaterka filmu "Zabójcze ciało" ("Jennifer's Body"), Jennifer, trafia w nieodpowiednie miejsce o nieodpowiednim czasie. Wybiera się na lokalny koncert, po którym znika w tajemniczych okolicznościach. Gdy powraca, nie jest już tą samą osobą: opętana przez demona, zyskuje nadprzyrodzoną naturę i zaczyna uwodzić, a następnie mordować swoich szkolnych kolegów, zaspokajając głód krwi i brutalnej przemocy. W centrum wydarzeń znajduje się jej najlepsza przyjaciółka Needy, która stopniowo odkrywa prawdę i musi stawić jej czoła - zwłaszcza gdy kolejną ofiarą może stać się jej własny chłopak.

Scenarzystką została Diablo Cody, która po oscarowym triumfie za "Juno" otrzymała w Hollywood znaczną swobodę twórczą. "Zabójcze ciało" od początku miało być przewrotnym połączeniem horroru, czarnej komedii i komentarza do kultury nastoletniej seksualności. Reżyserii podjęła się Karyn Kusama, znana wcześniej z mrocznego klimatu w "Aeon Flux".

Produkcję zrealizowano dla wytwórni Fox Atomic jako horror skierowany do młodej widowni, jednak z kategorią wiekową R. Już na etapie planowania budziło to wątpliwości marketingowe i może odpowiadać za kiepski wynik finansowy. W roli głównej obsadzono Megan Fox, będącą wówczas u szczytu popularności po sukcesie "Transformers". Na ekranie partneruje jej Amanda Seyfried, posiadająca wówczas wizerunek "dziewczyny z sąsiedztwa". Budżet wynosił zaledwie 16 mln dolarów.

Amanda Seyfried w niedawnym wywiadzie dla GQ wspomniała swoją rolę w "Zabójczym ciele".

Nie mogę krytykować tego filmu, dla mnie jest idealny. Ma jaja. Diablo Cody była szczera, piękna, inteligentna i zabawna. Wyrażaliśmy pewien rodzaj niepokoju w bardzo specyficzny, komediowy sposób, w bardzo specyficznym gatunku. Efekty specjalne były niesamowite, były popisy kaskaderskie, było wszystko, czego można chcieć

"Zabójcze ciało" Photo12 via AFP AFP

Z kolei Megan Fox wielokrotnie podkreślała, że rola Jennifer miała dla niej wymiar osobisty. Aktorka przeżywała wówczas trudny okres w karierze. Z jednej strony znajdowała się u szczytu popularności, z drugiej zmagała się z presją medialną i brutalną oceną ze strony opinii publicznej. Jak przyznała, historia bohaterki, silnie rezonowała z jej własnymi doświadczeniami w przemyśle filmowym.

Kiedy przeczytałam scenariusz, poczułam, że to historia ze mną rezonuje. Niezależnie od tego, czy było to obiektywne, czy tylko moje odczucie, w tamtym okresie kariery miałam wrażenie, że jestem prześladowana. Zmagałam się ze sławą i byłam nią w pewnym sensie straumatyzowana

W momencie premiery film uznano za finansową klapę i oceniano jako nieudany: ani jako rasowy horror, ani jako konsekwentną czarną komedię. Krytykowano go za brak wyraźnej intensywności grozy oraz niewykorzystany potencjał ironicznego scenariusza.

Seyfried nie ma wątpliwości, kto zawinił: "Jeśli krytycy krytykują cokolwiek, to marketing. Marketing był do bani, po prostu tak było. I wszyscy się zgadzamy".

Zdaniem aktorki promowanie filmu jako kolejnego slashera dla nastolatków kompletnie nie oddało jego charakteru. "Zespół marketingowy sprowadził to na ziemię, jakby to była po prostu krwawa igraszka. Myślę, że to zepsuli, a Karyn [Kusama, reżyserka] i Diablo były naprawdę dobrym zespołem" - stwierdziła.

Co więcej, Seyfried nie kryje, że chętnie wróciłaby do roli Needy w ewentualnym sequelu. "Uwielbiam Needy. To był pierwszy raz, kiedy mogłam zagrać naprawdę kujonowatą postać, nosząc okulary. Megan mogła zamienić się w demona, to było niesamowite. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, więc chcę to uczcić, robiąc sequel".

Z czasem jednak produkcja zyskała status dzieła kultowego, reinterpretowanego jako feministyczny pastisz gatunku i krytyka stereotypów. Dla wielu stała się oryginalną czarną komedią balansującą między grozą a ironią.

"Zabójcze ciało" NG Collection Agencja FORUM

"Zabójcze ciało": czy powstanie sequel?

Choć początkowo film nie odniósł znaczącego sukcesu komercyjnego, po latach znalazł oddaną publiczność i dziś uznawana jest za perełkę. W ostatnich latach pojawiły się nawet spekulacje o możliwym sequelu.

W październiku 2025 roku Kusama potwierdziła w wywiadzie dla Deadline, że trwają prace nad scenariuszem.

Wiem, że [Diablo Cody] właśnie nad nim pracuje i jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Znam już zarys fabuły, więc nie zdradzę niczego, ale zapowiada się szalenie ciekawie, jak pierwsza część. Nie mam wątpliwości, że Diablo zrobi z nim coś absolutnie niesamowitego