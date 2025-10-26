"Obecność": najlepiej zarabiający cykl wszech czasów

Seria "Obecność" (The Conjuring Universe) to jeden z najpopularniejszych współczesnych cykli horrorów, stworzony przez Jamesa Wana i Petera Safrana, oparty na prawdziwych historiach z życia Eda i Lorraine Warrenów - małżeństwa amerykańskich demonologów i badaczy zjawisk paranormalnych XX wieku. W główne role wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson.

Reklama

Przy stosunkowo niskich budżetach produkcyjnych - większość filmów kosztowała od 20 do 40 milionów dolarów - całe uniwersum zarobiło łącznie ponad 2 miliardy dolarów na świecie, stając się najlepiej zarabiającym cyklem horrorów wszech czasów, wyprzedzając takie klasyki jak "Halloween" czy "Koszmar z ulicy Wiązów". Nawet jeśli niektóre filmy nie spotkały się z pozytywnym odbiorem krytyków, przynosiły studiu Warner Bros. kolejne zyski i weszły na stałe do popkultury.

W skład wartej miliardy serii horrorów wchodzą (w kolejności premier):

"Obecność" (2013),

"Annabelle" (2014),

"Obecność 2" (2016),

"Annabelle: Narodziny zła" (2017),

"Zakonnica" (2018),

"Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019),

"Annabelle wraca do domu" (2019),

"Obecność: Na rozkaz diabła" (2021),

"Zakonnica 2" (2023),

"Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025).

Zdjęcie Vera Farmiga i Patrick Wilson powrócą w czwartej części "Obecności" / materiały prasowe

Jak oglądać filmy z serii "Obecność"? To idealny maraton na Halloween!

Polecamy obejrzeć wszystkie części z serii w kolejności chronologicznej. Poniżej zamieszczamy, w jakich latach rozgrywa się fabuła filmów:

"Zakonnica" (2018) - akcja dzieje się w roku 1952,

"Annabelle: Narodziny zła" (2017) - akcja dzieje się w roku 1955,

"Zakonnica 2" (2023) - akcja dzieje się w roku 1956,

"Annabelle" (2014) - akcja dzieje się w roku 1967,

"Obecność" (2013) - akcja dzieje się w roku 1971,

"Annabelle wraca do domu" (2019) - akcja dzieje się w roku 1972,

"Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019) - akcja dzieje się w roku 1973,

"Obecność 2" (2016) - akcja dzieje się w roku 1977,

"Obecność: Na rozkaz diabła" (2021) - akcja dzieje się w roku 1981,

"Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025) - akcja dzieje się w roku 1986.

Najnowsza i jednocześnie ostatnia filmowa część z serii miała swoją kinową premierę 3 września 2025 roku. Produkcja kończy wątki nieustraszonego małżeństwa i jego córki. Jest już dostępna na VOD do wypożyczenia lub kupienia.



Czy to koniec cyklu o Warrenach?

Portal "Variety" poinformował, że powstanie serial ze świata "Obecności". Produkcja trafi na HBO Max. Showrunnerką, producentką wykonawczą i scenarzystką została Nancy Won, która będzie pracować nad scenariuszem razem z Peterem Cameronem oraz Cameronem Squiresem. Producentami są Peter Safran i James Wan. Na ten moment dalsze szczegóły nie zostały ujawnione.

Zobacz też: Zmarła June Lockhart. Jedna z ostatnich gwiazd złotej ery Hollywood miała 100 lat