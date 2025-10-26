W kinach zarobiły miliardy! W jakiej kolejności oglądać filmy z kultowej serii?
Ostatnia część "Obecności" podbiła kina. Seria, która realizowana jest od 2013 roku, w ponad dekadę stała się najbardziej dochodowym cyklem horrorów na świecie. Poszczególne filmy, które sprawdzą się na przerażający halloweenowy maraton, można zobaczyć na streamingu, a my podpowiadamy, w jakiej kolejności je oglądać.
Seria "Obecność" (The Conjuring Universe) to jeden z najpopularniejszych współczesnych cykli horrorów, stworzony przez Jamesa Wana i Petera Safrana, oparty na prawdziwych historiach z życia Eda i Lorraine Warrenów - małżeństwa amerykańskich demonologów i badaczy zjawisk paranormalnych XX wieku. W główne role wcielają się Vera Farmiga i Patrick Wilson.
Przy stosunkowo niskich budżetach produkcyjnych - większość filmów kosztowała od 20 do 40 milionów dolarów - całe uniwersum zarobiło łącznie ponad 2 miliardy dolarów na świecie, stając się najlepiej zarabiającym cyklem horrorów wszech czasów, wyprzedzając takie klasyki jak "Halloween" czy "Koszmar z ulicy Wiązów". Nawet jeśli niektóre filmy nie spotkały się z pozytywnym odbiorem krytyków, przynosiły studiu Warner Bros. kolejne zyski i weszły na stałe do popkultury.
W skład wartej miliardy serii horrorów wchodzą (w kolejności premier):
- "Obecność" (2013),
- "Annabelle" (2014),
- "Obecność 2" (2016),
- "Annabelle: Narodziny zła" (2017),
- "Zakonnica" (2018),
- "Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019),
- "Annabelle wraca do domu" (2019),
- "Obecność: Na rozkaz diabła" (2021),
- "Zakonnica 2" (2023),
- "Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025).
Polecamy obejrzeć wszystkie części z serii w kolejności chronologicznej. Poniżej zamieszczamy, w jakich latach rozgrywa się fabuła filmów:
- "Zakonnica" (2018) - akcja dzieje się w roku 1952,
- "Annabelle: Narodziny zła" (2017) - akcja dzieje się w roku 1955,
- "Zakonnica 2" (2023) - akcja dzieje się w roku 1956,
- "Annabelle" (2014) - akcja dzieje się w roku 1967,
- "Obecność" (2013) - akcja dzieje się w roku 1971,
- "Annabelle wraca do domu" (2019) - akcja dzieje się w roku 1972,
- "Topielisko: Klątwa La Llorony" (2019) - akcja dzieje się w roku 1973,
- "Obecność 2" (2016) - akcja dzieje się w roku 1977,
- "Obecność: Na rozkaz diabła" (2021) - akcja dzieje się w roku 1981,
- "Obecność: Ostatnie namaszczenie" (2025) - akcja dzieje się w roku 1986.
Najnowsza i jednocześnie ostatnia filmowa część z serii miała swoją kinową premierę 3 września 2025 roku. Produkcja kończy wątki nieustraszonego małżeństwa i jego córki. Jest już dostępna na VOD do wypożyczenia lub kupienia.
Portal "Variety" poinformował, że powstanie serial ze świata "Obecności". Produkcja trafi na HBO Max. Showrunnerką, producentką wykonawczą i scenarzystką została Nancy Won, która będzie pracować nad scenariuszem razem z Peterem Cameronem oraz Cameronem Squiresem. Producentami są Peter Safran i James Wan. Na ten moment dalsze szczegóły nie zostały ujawnione.
