"Ali G: Who Iz I" będzie reżyserskim debiutem komika. Zdjęcia były realizowane w sekrecie. Pierwsze informacje pojawiły się w 2023 roku. W lipcu i sierpniu 2025 roku Cohena widziano w kostiumie postaci na angielskich ulicach. W lipcu oficjalnie potwierdzono tytuł produkcji. Przeznaczony tylko dla dorosłych widzów zwiastun można zobaczyć TUTAJ.

Fenomen Alego G

Bohater debiutował w "The 11 O'Clock Show" stacji Channel 4 w 1998 roku. Następnie zaczął pojawiać się w "Da Ali G Show", który emitowano od 2000 do 2004 roku. Cohen wcielał się w średnio rozgarniętego mężczyznę zafascynowanego kulturą hip-hopową, który uważał się za głos młodego pokolenia i prowadził rozmowy z celebrytami lub politykami. W czasie wywiadów Ali G wykazywał się niesamowitą ignorancją i skrajną głupotą. Jego rozmówcy reagowali niezręcznym skrępowaniem lub zniżali się do jego poziomu.

W programie Cohen wcielał się także w inne postaci - Borata Sagdiyeva, dziennikarza z Kazachstanu, i Bruna Gerharda, austriackiego entuzjastę modowego. Ali G doczekał się filmu fabularnego w 2002 roku. Pozostali bohaterowie także wystąpili w pełnometrażowych produkcjach.

Ali G okazał się dla Cohena biletem do wielkiej kariery. Komik ma na swoim koncie trzy nominacje do Oscara (za scenariusze adaptowane dwóch części "Borata" oraz drugoplanową rolę w "Procesie 7 z Chicago"), 6 nominacji do Emmy oraz dwa Złote Globy.

Kiedy premiera nowego filmu o Alim G?

"Ali G: Who Iz I?" wejdzie do kin 23 października 2026 roku.