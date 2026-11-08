Tragedia w Krakowie. Zamknięte kina, odwołane seanse i koncerty

Kino Pod Baranami, Kino Kijów, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Teatr KTO, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego - m.in. te krakowskie instytucje kultury odwołały zaplanowane seanse, spektakle i koncerty w związku z wydarzeniami, do jakich doszło na Rynku Głównym w Krakowie.

W sobotę około godziny 15:00 mężczyzna jadący samochodem przez Rynek Główny w Krakowie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Sześć z nich zginęło - jak podają służby - a kilkanaście jest rannych. Sprawca został zatrzymany.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował w sobotę po godzinie 18:00 w mediach społecznościowych, że podpisał zarządzenie o "ogłoszeniu żałoby do 11 listopada". W związku ze tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent RP Karol Nawrocki zarządził żałobę narodową. Obowiązuje ona w niedzielę, 8 listopada, i w poniedziałek, 9 listopada.

"Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar oraz całą społecznością naszego miasta"

"Drodzy, ze względu na dzisiejsze wydarzenia, wszystkie dzisiejsze seanse zostają odwołane - również w naszych salach w MOS i ASP. (...) Łączymy się w żalu z rodzinami ofiar dzisiejszego ataku oraz całą społecznością naszego miasta" - napisano w sobotę na Facebooku na profilu Kina Pod Baranami. W niedzielę seanse odbywają się prawdopodobnie wyłącznie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Odwołane zostały także wszystkie seanse filmowe zaplanowane w Kinie Studyjnym Sfinks od 8 do 10 listopada 2026 roku. "Łączymy się w bólu z bliskimi ofiar tragedii oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym wydarzeniem" - napisał Ośrodek Kultury Norwida w portalu społecznościowym.

Zaplanowane spektakle Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zostały odwołane, a kasy są zamknięte. "Jesteśmy zdruzgotani i wstrząśnięci dzisiejszymi tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, ich bliskimi oraz wszystkimi osobami poszkodowanymi. Nasze myśli są dziś z nimi" - poinformowano na platformie społecznościowej krakowskiej placówki.

"Drodzy Widzowie, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, niepewnością sytuacji oraz z szacunku dla ofiar i ich bliskich zdecydowaliśmy się odwołać nasze spektakle ("Australia" oraz IMPRO KRK). Od wtorku przedstawienia będą odbywać się zgodnie z repertuarem - każde z nich poprzedzone zostanie minutą ciszy. (...) Odwołujemy natomiast nocne zwiedzania: "Zagubieni w teatrze" zaplanowane na wtorek i środę. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar" - brzmi komunikat na profilu Teatru Słowackiego.

"W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Krakowie, oraz ogłoszoną przez prezydenta miasta Krakowa Łukasza Gibałę żałobą, informujemy, że wszystkie niedzielne i wtorkowe spektakle w Teatrze Groteska zostają odwołane. Wszystkim osobom dotkniętym tragedią składamy wyrazy głębokiego współczucia" - poinformował krakowski teatr. - ".

Planowane wydarzenia odwołał także Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka". "Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i zwiedzających Cricoteka zamyka się do końca dnia. Dzisiejszy koncert w ramach Sacrum Profanum jest odwołany" - poinformowano.