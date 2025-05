Tom Cruise i Nicole Kidman: historia burzliwego związku

Tom Cruise i Nicole Kidman pobrali się pod koniec 1990 roku. W czasie trwania małżeństwa adoptowali dwoje dzieci: Isabellę "Bellę" Jane i syna Connora. Najgorętsza para Hollywood rozwiodła się w 2001 roku. Podobno jednym z powodów rozstania, było rosnące zainteresowanie Cruise'a inną religią. Kidman, deklarująca katolicyzm, nie chciała, by jej dzieci zostały wychowane w duchu innej wiary.

Po rozwodzie główne obowiązki wychowawcze przejął Tom. Aktor ograniczał kontakt byłej żony z dziećmi. To wpłynęło na ich relacje z matką. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że Nicole Kidman nie była obecna na ślubie własnej córki w 2015 roku.

Zaraz po tym, jak małżeństwo Nicole Kidman z Tomem Cruisem legło w gruzach, ich adoptowane dzieci stanęły przed trudnym wyborem - musiały wybrać rodzica, pod którego opieką zostaną. Connor i Isabelle postanowili zamieszkać ze swoim ojcem. W związku z tym, Nicole Kidman stopniowo wycofywała się z ich życia. Aktorka przestała je odwiedzać i w końcu rzekomo straciła z nimi kontakt.

Tom Cruise zrobił wyjątek i wspomniał w wywiadzie o Nicole Kidman

Tom Cruise i Nicole Kidman w 1999 roku wystąpili w głośnym filmie Stanleya Kubricka - "Oczy szeroko zamknięte". Gwiazdor obecnie promuje najnowszą część "Mission Impossible". Z tej okazji udziela wielu wywiadów. W jednym z nich wrócił wspomnieniami do pracy na planie Kubricka. Zdradził, że to on zasugerował obsadzenie Kidman.

"Zaproponowałem Nicole, aby zagrała rolę Alice, bo to oczywiste, że jest świetną aktorką" - powiedział w rozmowie z Sight and Sound.

Film "Oczy szeroko zamknięte" opowiada historię bogatego lekarza Williama Harforda, który niespodziewanie dowiaduje się od żony, że ta nie zawsze była mu wierna. On sam, choć nie mógł narzekać na brak propozycji ze strony płci przeciwnej, do tej pory nie zdradzał żony. Po jej wyznaniu rusza w miasto na poszukiwanie erotycznej przygody.