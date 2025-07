"Brzydka siostra"

"Brzydka siostra" jest groteskową reinterpretacją baśni o "Kopciuszku" w reżyserii Emilie Blichfeldt. To historia Elwiry, która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Jak się okazuje, jest gotowa przejść naprawdę wiele, by osiągnąć swój cel. Jej losy wystawią na próbę jej granicę bólu i wytrzymałość żołądków widzów.

"Jest w wersji Blichfeldt wiele z Kopciuszka braci Grimm, ale debiutująca reżyserka chętniej zerka w stronę kina Davida Cronenberga" - napisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii. 'Brzydka siostra' jest natomiast wysmakowana wizualnie, jak przystało na baśń, i jednocześnie radykalna w scenach cielesnych, co przypomina najlepszą tradycję europejskiego horroru".

Reklama

Zdjęcie Kadr z filmu "Brzydka siostra" / materiały prasowe

"Jurassic World: Odrodzenie"

Akcja filmu "Jurassic World: Odrodzenie" rozgrywa się 5 lat po poprzedniej części serii z 2022 roku. Ekspertka od operacji specjalnych Zora Bennett (Scarlett Johansson) i paleontolog Henry Loomis (Jonathan Bailey) udają się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety, na ich drodze staną najbardziej niebezpieczne gady, które kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi.

Za kamerą zasiadł Gareth Edwards, autor "Twórcy" i "Łotra 1. Gwiezdne wojny — historie". Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces pierwszego "Parku Jurajskiego".

Będzie to siódma część serii. Zapoczątkował ją "Park jurajski" z 1993 roku, oparty na książce Michaela Crichtona. Film przedstawiała historię wyspy, na której naukowcom udaje się sklonować dinozaury. Niestety, w wyniku awarii gady wydostają się na wolność. Goście i obsługa wyspy rozpoczynają walkę o przeżycie. Film miał swą premierę w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.

Zdjęcie "Jurassic World: Odrodzenie" / materiały prasowe

"Follemente. W tym szaleństwie jest metoda"

O międzyludzkich relacjach oraz o tym, co w nas siedzi, w swoim nowym filmie opowiada twórca wielkiego hitu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" Paolo Genovese.

Bohaterami filmu "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" są Piero i Lara. Ich pierwsza randka wywołuje u nich stres. Oboje chcieliby pokazać się z jak najlepszej strony i uniknąć wpadek, o które w zdenerwowaniu nie trudno, ale też i poznać myśli i wyczuć pragnienia drugiej osoby. Czy ta randka ma szansę przerodzić się w coś więcej? A może oboje, ulegając swoim uporczywym myślom i wewnętrznym głosom, zaprzepaszczą szansę na związek?

Genovese, zaglądając głęboko w myśli swoich bohaterów, ukazuje ich lęki, niepewności i potrzeby. Odkrywa tajemnicze mechanizmy, które odpowiadają za nasze działania. Różne osobowości mają swój głos i swoje racje. Dyskutują, kłócą się, wzruszają, a każda z nich chce, aby to właśnie jej decyzja była ostateczna. A co w sytuacji, gdy żadna z nich nie ma racji?

Zdjęcie Kadr z filmu "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" / screen / materiały prasowe

"Niech płonie"

Wakacyjny dom na Costa Brava. Dla wielu obiekt pożądania, a dla wkraczającej w trzeci wiek Montse wspomnienie rodzinnych wakacji i czasu spędzanego z bliskimi. Dziś, kiedy jej dzieci i były już mąż skupiają się na własnych sprawach, okazji do spotkań brakuje. Kiedy Montse postanawia sprzedać pusty od dawna dom, cała rodzina spotyka się w nim na ostatni wspólny weekend. Marzenia o idyllicznym wypoczynku w zachwycającej scenerii katalońskiego wybrzeża okażą się jednak płonne — dawne kłótnie i napięcia wcale nie odeszły w niepamięć, a każde słowo może stać się iskrą, która roznieci niszczycielski płomień.

"Niech płonie" to najnowsza komedia w reżyserii Daniego de la Ordena, mającego na swoim koncie między innymi kilkanaście odcinków popularnego serialu "Szkoła dla elit".

"Heidi ratuje rysia"

"Heidi ratuje rysia" to opowieść o dziewczynce, która mieszka wraz ze swoimi dziadkami wysoko w górach. Kocha wszystkie zwierzęta, więc gdy pewnego dnia wraz ze swoim przyjacielem Peterem odnajdują uwięzionego między skałami małego rysia, postanawiają mu pomóc. Zwierzątko wymaga leczenia oraz potrzebuje wrócić do swojej dzikiej rodziny daleko w górach. Bez wiedzy dziadka, Heidi, Peter i niezastąpiony pies rasy bernardyn biorą na siebie misję uratowania małego przyjaciela. Sprawy się jednak komplikują, gdy pewien chciwy biznesmen postanawia wybudować w górach tartak i zastawia pułapki na dzikie zwierzęta. Teraz Heidi i Peter muszą chronić nie tylko rysia i jego rodzinę, ale także swoją wioskę i ukochaną przez nich naturę.

"Inland Empire"

"Inland Empire" to ostatni pełnometrażowy film w karierze Davida Lyncha. Zmarły w styczniu 2025 roku mistrz kina zrealizował go częściowo w Polsce, a obok gwiazd światowego kina wystąpili rodzimi aktorzy, między innymi Karolina Gruszka i Krzysztof Majchrzak.

Fabuła skupia się na realizacji remake'a pewnego filmu. Nad scenariuszem wisi jednak fatum, które w znaczący sposób wpłynie na losy ekipy filmowej, przede wszystkim głównej aktorki.

"Inland Empire" miało swoją światową premierę podczas festiwalu w Wenecji w 2026 roku. Lynch odebrał wtedy Złotego Lwa za całokształt twórczości.

Zdjęcie David Lynch i Laura Dern na planie filmu "Inland Empire" / Studio Canal/courtesy Everett Collection / East News