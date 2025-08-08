Ten film był katastrofą. "Najlepiej oglądać z zamkniętymi oczami"
8 sierpnia 2025 roku minęło 45 lat od premiery jednej z największej katastrof amerykańskiego kina lat 80. "Xanadu", musical w reżyserii Roberta Greenwooda, wydawał się skazany na sukces. W roli głównej wystąpiła Olivia Newton-John, gwiazda "Grease", a partnerował jej Gene Kelly z "Deszczowej piosenki". Film okazał się tak wielkim rozczarowaniem, że zainspirował twórców Złotych Malin do przyznania pierwszych antynagród. Z czasem doczekał się jednak statusu kultowego.
Film opowiadał o miłości ilustratora Sonny’ego (Michael Beck) i muzy Kiry (Olivia Newton-John), która prowadzi do powstania klubu disco na wrotkach. W historię zostaje zaangażowany także Derek MacGuire (Gene Kelly), kiedyś utalentowany tancerz, dziś pozbawiony złudzeń magnat budowalny.
Podstawą fabuły "Xanadu" był film "Down to Earth" z 1947 roku. Rita Hayworth wcieliła się w nim w grecką muzę, która pojawia się na Ziemi, by zapobiec produkcji szkalującego ją musicalu. Producenci Lawrence Gordon i Joel Silver byli przekonani, że mają w swoich rękach kolejny hit. Trzy lata wcześniej kosztująca zaledwie 3,5 miliona dolarów "Gorączka sobotniej nocy" Johna Badhama zarobiła na całym świecie ponad 237 milionów. Rok później "Grease" pobiło ten wynik – przy budżecie wynoszącym 6 milionów dolarów zarobiła ponad 396 milionów.
Gordon i Silver zaprosili nawet do współpracy gwiazdy "Grease". Olivia Newton-John przyjęła angaż, ale John Travolta odmówił – miał zobowiązania na planie "Miejskiego kowboja" Jamesa Bridgesa. Zastąpił go Andy Gibb, przyjaciel Newton-John. Po chwili zrezygnował. Rola Sonny’ego trafiła ostatecznie do Michaela Becka. Do obsady dołączył także Gene Kelly, legendarny aktor i tancerz, znany między innymi z "Deszczowej piosenki". Była to ostatnia rola w jego karierze.
Budżet "Xanadu" wyniósł 20 milionów dolarów. Budowa dekoracji tytułowego klubu pochłonęła okrągły milion. Silver i Gordon powierzyli reżyserię debiutantowi Robertowi Greenwoodowi. Szybko okazało się, że scenariusz, będący luźną zbieraniną różnych pomysłów, właściwie nie istnieje. Newton-John wyjawiła, że przepisywano go w czasie zdjęć. Greenwood poprawił ją – nie było czego poprawiać, historia powstawała na bieżąco. W pewnym momencie okazało się, że twórcy mają jeszcze jedną piosenkę do umieszczenia w filmie. By oszczędzić pracy pionom technicznym, zdecydowano się na wciśnięcie do "Xanadu" sekwencji animowanej – bo dlaczego nie?
"Xanadu" miało łączyć naiwność i rozmach musicali lat 40. z energią popularnej w końcówce lat 70. ery disco. Jak zauważył Guy Lodge z "Guardiana", film w momencie swojej premiery wydawał się jednocześnie "strasznie staroświecki i desperacko współczesny". "To przeładowana kapsuła czasu, która zbiera pół tuzina różnych epok, sklecona jakby przez Marsjan, którzy obserwowali ludzką kulturę z bardzo daleka" – pisał dziennikarz.
"Tu się dzieje za dużo i nic do siebie nie pasuje" – stwierdził recenzent czasopisma "Times". Po chwili dodał, że to film z kategorii tych, które "ogląda się z zamkniętymi oczami". Z kolei Douglas Carter Beane, który opracował scenariusz scenicznej adaptacji "Xanadu", przyznał bezceremonialnie: "To się dzieje, gdy hetero faceci biorą się za musical". Później żartował, że za ostateczny kształt filmu wini kokainę. "Gdy oglądasz ‘Xanadu’, widzisz ją usypaną po sam kraniec ekranu" – ironizował.
"Xanadu" okazało się nie tylko rozczarowaniem artystycznym, ale także finansowym. Zarobiło zaledwie 23 miliony dolarów. Sukcesem okazała się za to ścieżka dźwiękowa filmu, na której znalazły się napisane z myślą o nim piosenki. Słuchaczem przypadł do gustu szczególnie utwór "Magic", który wykonała Newton-John, a napisał go jej stały współpracownik John Farrar. Przez cztery tygodnie nie schodził on ze szczytu listy Billboard Hot 100.
W 1980 roku ukazał się inny nieudany musical, "Can’t Stop the Music" Nancy Walker skupiający się na grupie Village People. Krytycy także przyjęli go chłodno. Wysyp kiepskich i kiczowatych musicali zainspirował Johna J.B. Wilsona do utworzenia antynagród Złotych Malin, które co roku "wyróżniają" najsłabsze dokonania przemysłu filmowego. W ich pierwszej edycji "Can’t Stop the Music" otrzymało siedem nominacji, a "Xanadu" – sześć. Greenwooda okrzyknięto najgorszym reżyserem. Z kolei film Walker uhonorowano mianem najgorszej produkcji roku.
Lata później film znalazł swoją niszę i dołączył do grona filmów "tak złych, że aż dobrych". "Nie miałam pojęcia, że ‘Xanadu’ zrobiło się tak popularne, dopóki nie pojechałam w trasę i nie zaczęła śpiewać piosenek z niego" – przyznała Newton-John w rozmowie z "New York Magazine" w 2007 roku. "Muzyka działa na widzów. Uważam też, że wszyscy potrzebują nieco fantastyczności. Rzeczywistość jest w telewizji, filmach i na scenie, a każdy z nas lubi czasem od niej uciec".