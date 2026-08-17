Ten absurdalny tytuł znali wszyscy. Gwiazdor nie zgodził się na zmianę

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

20 lat temu swą premierę miał film "Węże w samolocie". Niezobowiązująca komedia akcji przeszła do historii przede wszystkim za sprawą tytułu, który jasno wyjaśniał, na co piszą się potencjalni widzowie. To dobra okazja, by przypomnieć sobie inne popularne filmy, które zaintrygowały nas za sprawą swoich nazw. Skąd wziął się między innymi niesławny "Elektroniczny morderca"?

Samuel L. Jackson w czarnej kurtce, rozmawia przez telefon i trzyma dużego węża na planie filmu "Węże w samolocie".
Samuel L. Jackson w filmie "Węże w samolocie"New Line Cinema/Courtesy Everett CollectionEast News

Samuel L. Jackson przyjął rolę z powodu tego tytułu

"Węże w samolocie" opowiadały o locie pasażerskim, którym podróżuje świadek brutalnej zbrodni. Chroni go doświadczony agent FBI, w którego wcielił się Samuel L. Jackson. Gangsterzy decydują się ich pozbyć. W tym celu na pokładzie samolotu znajduje się skrzynia wypełniona jadowitymi wężami.

"Węże w samolocie" stały się internetowym fenomenem za sprawą swego tytułu, zapowiadającą rozrywkę rodem z kina klasy B. Wytwórnia New Line Cinema chciała go zmienić na nijaki "Pacific Air Flight 121". Protestował między innymi Jackson. "Pierwszy tytuł musi wrócić. Tylko z tego powodu wziąłem tę robotę. Przeczytałem napis na pierwszej stronie scenariusza" - mówił aktor. Co ciekawe, mimo ogromnego szumu w internecie, "Węże w samolocie" zarobiły na całym świecie zaledwie 62 miliony dolarów, co przy budżecie wynoszącym 33 miliony trudno uznać za sukces. Niemniej, scena, w której Jackson krzyczy, że ma "dość tych [tutaj pada wulgaryzm] węży w tym [kolejny wulgaryzm] samolocie", stała się memem. "Chcieli, żeby ten film miał kategorię PG-13, a ona pozwala tylko na jeden wulgaryzm" - wspominał Jackson w rozmowie z "GQ" w 2024 roku. "Powiedziałem im: 'słuchajcie, muszę powiedzieć [jeszcze jeden wulgaryzm] w tym filmie. [I kolejny wulgaryzm] węże rozpełzy się po całym samolocie".

Mężczyzna w czarnej kurtce z narzędziem przypominającym piłę mechaniczną na ramieniu, patrzący z determinacją w bok.
Ian Ziering w filmie "Rekinado 2: Drugie ugryzienie"CAP/NFSEast News

Ten tytuł mówił wszystko. Tak głupi, że nie sposób brać go poważnie

Inną serią, o której zrobiło się głośno z racji absurdalnego tytułu, było "Rekinado". Fabuła sześcioczęściowego cyklu była prosta: świat nawiedzają tornada, miotające na lewo i prawo żądnymi krwi rekinami. Seria powstała dla wytwórni The Asylum, słynącej z taniej realizacji i przebrzmiałych gwiazd w obsadzie. Budżet pierwszej części z 2013 roku wyniósł zaledwie dwa miliony dolarów.

Znany z roli Steve'a w "Beverly Hills 90210" Ian Ziering przyznał, że wystąpił w "Rekinado" tylko po to, by mieć możliwość ubiegania się w Gildii Aktorów Filmowych o ubezpieczenie zdrowotne dla swej rodziny. "To głupiutkie, ale świadomie przekracza granice absurdu. Do tego filmu nie da się podchodzić zbyt poważnie. Mamy przecież do czynienia z rekinami spadającymi z nieba. Pomysł jest tak oderwany, że wypadł naprawdę zabawnie" - dodała Tara Reid, znana z serii komedii "American Pie".

Mężczyzna w postrzępionej kurtce patrzy z determinacją przed siebie, unosząc rękę w zdecydowanym geście.
Arnold Schwarzenegger w filmie "Terminator"Mary Evans/All Film Archive/Orion PicturesEast News

Skąd wzięły się niesławne polskie tłumaczenia tytułów?

Warto wspomnieć o polskich tłumaczeniach filmów, które przez pewien czas funkcjonowały w polskiej dystrybucji. Miały one na celu szybkie zainteresowanie i objaśnienie fabuły potencjalnym widzom, w latach 80. i 90. często nieznającym języka angielskiego. Dlatego otrzymaliśmy takie klasyki jak "Elektroniczny morderca" ("Terminator"), "Super glina" ("RoboCop") i "Wirujący seks" ("Dirty dancing").

O kulisach nadawania polskich tytułów pisał Konrad J. Zarębski w 209. numerze "Gazety Telewizyjnej", cotygodniowego dodatku do "Gazety Wyborczej", z 2001 roku. Krytyk przyznał w nim, że to on był autorem niesławnego "Elektronicznego mordercy". Zwrócił on uwagę, że w czasach PRL-u każdy film zagraniczny musiał zostać pokazany cenzurze, komisji wieku i plastykowi zatrudnionemu do zaprojektowania plakatu. Na seanse dostawali się także przedstawiciele "Filmowego Serwisu Prasowego", pisma skierowanego do kierowników kin i dziennikarzy. Po tych seansach ustalano także tytuły. A te, jak pisał Zarębski, "musiał spełniać kilka warunków: przede wszystkim miał mieć polskie brzmienie". Zaznaczył jednak, że zdarzały się wyjątki, między innymi "Love Story".

Jak wspominał krytyk, szybko porzucono myśl o pozostaniu przy oryginalnym tytule "Terminatora". Ktoś zaproponował "Eksterminatora", ale film o takim tytule funkcjonował już na pirackim rynku VHS. Ostatecznie Zarębski zaproponował "Elektronicznego mordercę". Do autorstwa tytułu przyznał się po latach wysłuchiwania narzekań na swoje tłumaczenie.

"Vincent. Legenda oceanu" [trailer]materiały dystrybutora
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