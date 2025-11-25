Tego filmu raczej nie zobaczysz. Zostało 90 lat do premiery

Inspiracją dla krótkometrażowego filmu był koniak Louis XIII, który dojrzewa przez sto lat. Malkovich nie tylko zagrał główną rolę, ale także napisał scenariusz. Za kamerą stanął Robert Rodriguez. Na ekranie zobaczymy także Shuyę Chang, Gedeona Manlulu i Marko Zarora.

"100 Years". Do czasu premiery nie poznamy treści filmu

Produkcję zapowiedziały także trzy teasery, przedstawiające różne wizje 2115 roku. Treść krótkometrażówki pozostaje tajemnicą. Malkovich zdradził, że w zakończeniu jego postać wypowiada kwestię "My name was John" ("Miałem na imię John").

Reklama

Jedyna kopia filmu znajduje się w sejfie w siedzibie firmy Remy Martin, producenta koniaku Louis XIII. Zostanie otwarty 18 listopada 2115 roku. Twórcy rozdali 1000 metalowych biletów na wydarzenie, które mają być przekazywane kolejnym pokoleniom, aż do czasu premiery.