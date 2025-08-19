Tego filmu nie możesz przegapić. Kryje się za nim mroczna historia aktora

"Klient" z 1994 roku to wciągający thriller, którego nie możesz przegapić. Za reżyserią odpowiada Joel Schumacher, a inspirację zaczerpnął z powieści Johna Grishama. W rolach głównych możemy zobaczyć prawdziwe ikony kina: Tommy’ego Lee Jonesa oraz Susan Sarandon.

"Klient": wyśmienita rola młodej gwiazdy

Produkcja przedstawia widzom tylko to, co najlepsze - nie brakuje intryg, zakulisowych rozgrywek i tajemnic, które zagrażają życiu. Warto przypomnieć sobie jedna z najlepszych produkcji końcówki XX wieku, która przyniosła Susan Sarandon nominację do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Produkcja zrobiła 117,6 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 45 mln.

W filmie obserwujemy jak młody, 11-letni chłopak jest świadkiem śmierci prawnika, który na krótko przed swoim odejściem ujawnia mu miejsce, gdzie jego klient zakopał zwłoki swojej ofiary. Szybko okazuje się, że Mark posiada informacje, które pożąda nie tylko FBI, ale też mafia.

W roli młodego świadka możemy oglądać Brada Renfro , którego historia może niejednego poruszyć. Kiedy miał 11 lat właściwie przez przypadek dostał się na casting do filmu "Klient". Producenci poszukiwali do filmu chłopca, który sporo w życiu doświadczył i który w jakiś sposób będzie się utożsamiał z graną przez siebie postacią. Co ciekawe, pokonał na castingu samego Macaulaya Culkina, czyli gwiazdora filmu "Kevin sam w domu".

Niestety jego kariera szybko zaczęła przygasać, a gwiazdor wpadł w uzależnienie. W 2008 roku zmarł w wyniku przedawkowania.

"Klient" na VOD!

"Klient" to zdecydowanie jedna z tych produkcji, obok której nie można przejść obojętnie. Koniecznie już dzisiaj sprawdźcie bibliotekę Netfliksa!