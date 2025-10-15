Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy. "Zupełnie naga w swojej prawdzie"

Po latach milczenia Lynne Ramsay wraca z filmem, o którym mówi się, że to najbardziej intensywny portret kobiety na granicy wytrzymałości od czasów "Musimy porozmawiać o Kevinie". Jennifer Lawrence i Robert Pattinson grają tu małżeństwo uwięzione w cichym piekle domowych rytuałów. Ich historia to emocjonalny nokaut - piękny, brutalny i boleśnie prawdziwy.

Jennifer Lawrence piękna i przerażająca

"Zgiń, kochanie" to przede wszystkim film Jennifer Lawrence. Aktorka, która w ostatnich latach coraz częściej angażuje się w projekty autorskie (m.in. poprzez swoją wytwórnię Excellent Cadaver), daje tu popis odwagi i emocjonalnej szczerości.

"To rola, dla której warto wrócić do kina" - napisał magazyn Time. "Lawrence jest wulkanem emocji, jednocześnie potrafi być piękna, przerażająca i zupełnie naga w swojej prawdzie" - dodał The Guardian.

Na ekranie partneruje jej Robert Pattinson, który po raz kolejny udowadnia, że stawia na ambitne i nieoczywiste projekty. Ich duet jest hipnotyczny: pełen napięcia, namiętności i bólu.

Lynne Ramsay: Mistrzyni emocjonalnego kina

Reżyserką filmu jest Lynne Ramsay, autorka kultowego "Musimy porozmawiać o Kevinie" i "Nigdy cię tu nie było". To twórczyni, która potrafi pokazać psychiczny rozpad z niezwykłą wrażliwością i estetyczną surowością.

Współautorkami scenariusza są Alice Birch ("Normalni ludzie", "Lady Macbeth") i Enda Walsh ("Once"), a za zdjęcia odpowiada Seamus McGarvey, operator, który współpracował z Joe Wrightem i Samem Mendesem. Muzykę napisał Jonny Greenwood z Radiohead, co nadaje filmowi niezwykły klimat.

W filmie oprócz Lawrence i Pattisona zagrali też Sissy Spacek, Nick Nolte czy LaKeith Stanfield.

Świetne recenzje i gorące reakcje

Na tegorocznym festiwalu w Cannes film zebrał owacje na stojąco. Deadline pisał o "brutalnym, ale pięknym portrecie kobiety na krawędzi", a Next Best Picture uznał film za "jedno z najbardziej przejmujących doświadczeń filmowych roku".

Na Rotten Tomatoes "Zgiń, kochanie" ma niemal 80% pozytywnych recenzji. Krytycy chwalą Ramsay za mistrzostwo w budowaniu nastroju i odwagę, z jaką pokazuje kobiecą samotność.

To film, o którym będzie się mówiło! Nie tylko dlatego, że gra w nim Jennifer Lawrence, ale dlatego, że dotyka spraw, o których kobiety często milczą.

"Zgiń, kochanie" trafi do polskich kin 12 grudnia. Dystrybutorem jest Monolith Films.

"Zgiń, kochanie": O filmie

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.