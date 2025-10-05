Ta seria zarobiła miliony. Doczekamy się siódmej części kinowego hitu

"Oszukać przeznaczenie" to kultowa już seria horrorów, która zadebiutowała w 2000 roku. Każda część opowiada o grupie osób, która została uratowana od śmierci dzięki wizji, a później ginie w takiej kolejności, w jakiej miała zginąć pierwotnie. Bohaterowie byli już uczestnikami katastroficznego lotu, karambolu na autostradzie czy rajdu samochodowego. W najnowszej części, która zadebiutowała w 2025 roku, twórcy horroru cofają nas w przeszłość do lat 60. i pokazują feralne otwarcie futurystycznej restauracji.

"Oszukać przeznaczenie 7" powstanie! Kto zajmie się reżyserią?

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" okazało się ogromnym sukcesem kasowym. Kolejna odsłona serii stała się najbardziej dochodową i zarobiła w kasach kin aż 315 mln dolarów na całym świecie! Znacznie przewyższyło to oczekiwania twórców, którzy stwierdzili, że jedynym właściwym kolejnym krokiem będzie zrealizowanie siódmej odsłony.

Reklama

"Oszukać przeznaczenie 7" ma już nawet swojego reżysera. Jest nim belgijski twórca Michiel Blanchart, który zdobył rozgłos dzięki krótkometrażowemu "Your'e Dead Helene". Później zgarnął masę statuetek za swój pełnometrażowy projekt "Night Call".

"Oszukać przeznaczenie 6" - najbardziej kasowa część serii horrorów

Zdjęcie Kadr z filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

W filmie "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" śmierć postanowi dopaść całą rodzinę. Akcja filmu zaczyna się w latach 60., gdzie młoda Iris ma wizję katastrofy w futurystycznej restauracji na szczycie wieży. Kolejne sceny przenoszą nas do jej potomków. Jej wnuczka Stefani dozna podobnej wizji i odkryje, że śmierć chce dopaść ich wszystkich. Czy uda im się ją oszukać?

Film, który zadebiutował w 2025 roku, został okrzyknięty najlepszym z serii. W bohaterów wcielili się m.in. Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore i Alex Zahara. Za reżyserię odpowiadali Zach Lipovsky i Adam B. Stein.

Zobacz też: Piękna i zdolna. Martyna Byczkowska to ostatnio najpopularniejsza aktorka w Polsce