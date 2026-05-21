Do wydarzenia doszło w kwietniu 2026 roku w czasie amerykańskiej operacji Epicka Furia w Iranie. Myśliwiec F-15E Strike Eagle został zestrzelony nad górami Zagros. Amerykańskie siły podjęły wtedy wysiłki, by odnaleźć i uratować dwóch zaginionych pilotów. Poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Michael Bay znów o amerykańskiej armii

Historia zainteresowała Baya, który ma podpisaną umowę z wytwórnią Universel i to dla niej zrealizuje film. Wyprodukują go Scott Gardenhour i Erwin Stoff. Reżyser pracował z nimi wcześniej przy okazji "13 godzin: Tajnej misji w Benghazi" z 2016 roku. Opowiadała ona prawdziwą historię ataku na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Libii we wrześniu 2012 roku.

Będzie to pierwszy hollywoodzki film o rozpoczętej w marcu 2026 roku wojnie w Iranie. Scenariusz będzie oparty na książce Mitchella Zuckoffa, która ukaże się w 2027 roku. Napisze go Chuck Hogan, który wcześniej pracował z Bayem przy "13 godzinach".

Nie znamy jeszcze obsady projektu. Należy zaznaczyć, że większość środowiska aktorskiego jest przeciwna zarówno prezydenturze Donalda Trumpa, jak i jego decyzji do konflikcie z Iranem.

Michael Bay wraca za kamerę

Dla reżysera będzie to pierwszy projekt od premiery "Ambulansu" w 2023 roku. Bay był kiedyś jednym z najbardziej kasowych reżyserów w Hollywood. Odpowiada za "Twierdzę", "Armageddon", "Pearl Harbor" i pięć filmów z serii "Transformers".



