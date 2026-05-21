Tą historią żył cały świat. Opowie ją jako pierwszy

Jakub Izdebski

Wytwórnia Universal zrealizuje film opowiadający o niedawnej misji amerykańskich wojsk, mającej na celu odnalezienie dwóch pilotów, których samolot zestrzelono nad Iranem. Reżyserią zajmie się Michael Bay. Będzie to jego pierwszy film od 2023 roku.

Do wydarzenia doszło w kwietniu 2026 roku w czasie amerykańskiej operacji Epicka Furia w Iranie. Myśliwiec F-15E Strike Eagle został zestrzelony nad górami Zagros. Amerykańskie siły podjęły wtedy wysiłki, by odnaleźć i uratować dwóch zaginionych pilotów. Poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Michael Bay znów o amerykańskiej armii

Historia zainteresowała Baya, który ma podpisaną umowę z wytwórnią Universel i to dla niej zrealizuje film. Wyprodukują go Scott Gardenhour i Erwin Stoff. Reżyser pracował z nimi wcześniej przy okazji "13 godzin: Tajnej misji w Benghazi" z 2016 roku. Opowiadała ona prawdziwą historię ataku na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Libii we wrześniu 2012 roku.

Jakub Izdebski

Będzie to pierwszy hollywoodzki film o rozpoczętej w marcu 2026 roku wojnie w Iranie. Scenariusz będzie oparty na książce Mitchella Zuckoffa, która ukaże się w 2027 roku. Napisze go Chuck Hogan, który wcześniej pracował z Bayem przy "13 godzinach".

Nie znamy jeszcze obsady projektu. Należy zaznaczyć, że większość środowiska aktorskiego jest przeciwna zarówno prezydenturze Donalda Trumpa, jak i jego decyzji do konflikcie z Iranem.

Michael Bay wraca za kamerę

Dla reżysera będzie to pierwszy projekt od premiery "Ambulansu" w 2023 roku. Bay był kiedyś jednym z najbardziej kasowych reżyserów w Hollywood. Odpowiada za "Twierdzę", "Armageddon", "Pearl Harbor" i pięć filmów z serii "Transformers".


