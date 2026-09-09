"Niebo nad Normandią": mapy, barometry i balony meteorologiczne

Każdy, kto choć raz spędził wakacje nad polskim morzem, wie doskonale, że pogoda potrafi zmienić się z godziny na godzinę, a jej przewidywanie jest niczym gra w ruletkę. Jeszcze bardziej kapryśna bywa aura na Morzu Północnym - dużo bardziej podatnym na oddziaływanie frontów atmosferycznych znad Atlantyku. W czasie II wojny światowej doświadczyli tego m.in. alianccy żołnierze przygotowujący się do lądowania w Normandii. Stojący na czele największej i najważniejszej operacji desantowej tamtych czasów generał Dwight Eisenhower do ostatnich godzin nie mógł być pewny warunków, w jakich przyjdzie jego żołnierzom wyzwalać Europę. "Niebo nad Normandią" wrzuca widzów w wir przygotowań do inwazji, opowiadając o godzinach poprzedzających D-Day z perspektywy sztabu meteorologicznego, od którego trafnej prognozy zależało powodzenie całej operacji.

Oparty na sztuce Davida Haga obraz to prawdziwa uwertura rozpisana na mapy, barometry i balony meteorologiczne. A jej bohaterami są Szkot James Stagg (Andrew Scott) i Amerykanin Irving Krick (Chris Messina), których prognozy prowadzą do odmiennych wniosków. Pierwszy z nich - rzeczowy, doskonale obeznany z klimatem Wysp Brytyjskich - stara się przekonać Eisenhowera (Brendan Fraser), że nadciąga załamanie pogody. Swoim sceptycznym nastawieniem wprowadza niepokój w szeregi sztabowców. Z kolei pewny siebie, przebojowy Krick, porównując dziesiątki danych z lat poprzednich, przewiduje idealne warunki do desantu. I choć za oknem widać niebieskie niebo rozświetlane promieniami czerwcowego słońca, między dwójką naukowców czuć wyłącznie burzową atmosferę. Gdyby nie obecność osobistej sekretarki Eisenhowera Kay Summersby (Kerry Condon), niechybnie skoczyliby sobie do gardeł.

"Niebo nad Normandią" [trailer] materiały dystrybutora

Brakuje historycznych postaci z krwi i kości

Australijski reżyser Anthony Maras zręcznie wygrywa kontrasty między brytyjskim chłodem a amerykańską zapalczywością i przekonaniem o własnej nieomylności. Andrew Scott z godnością znosi aktorskie szarże Messiny i Frasera, by odpowiedzieć na nie w kluczowym momencie. Wszyscy troje są filarami zrealizowanej kameralnymi środkami opowieści. I choć od początku czujemy, jak rozłożono tu dramaturgiczne akcenty, udaje im się utrzymać zainteresowanie ekranową historią.

Jednak film chwilami zbyt mocno wygładza swoich bohaterów. Trudno nie zauważyć choćby tego, że Eisenhower, nałogowy palacz, przez całe "Niebo nad Normandią" nie sięga po papierosa. Niby drobiazg, ale w filmie, który próbuje odtworzyć napięcie ostatnich godzin przed D-Day, takie szczegóły mają znaczenie. Zamiast historycznych postaci z krwi i kości momentami oglądamy raczej starannie zaprojektowaną rekonstrukcję.

"Niebo nad Normandią": od trafnej prognozy pogody zależało życie tysięcy ludzi

Najciekawsze w "Niebie nad Normandią" wydaje się to, jak ta stosunkowo mało znana historia z czasów II wojny światowej wchodzi w dialog ze współczesną dyskusją o globalnym ociepleniu. Dla negujących zmiany klimatyczne koronnym argumentem wciąż pozostaje przysłowiowa pogoda za oknem, unieważniająca setki naukowych badań i analiz opisujących skutki działań człowieka na przestrzeni dekad. Historia meteorologów z 1944 roku przypomina, że naukowa wiedza nigdy nie daje komfortu absolutnej pewności - pozwala jednak podejmować lepsze decyzje na podstawie dostępnych danych.

W "Niebie nad Normandią" od trafnej prognozy zależało życie tysięcy ludzi. Dziś podobne napięcie towarzyszy debacie o klimacie. Możemy kwestionować pomiary, ale nie zmienimy tego, co z nich wynika.

6/10

"Niebo nad Normandią" (Pressure), reż. Anthony Maras, Wielka Brytania, Francja 2026, dystrybucja: Kino Świat, polska premiera kinowa: 11 września 2026 roku.