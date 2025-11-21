"Ministranci"

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy.

Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

Film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego zdobył serca widzów i jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja otrzymała aż osiem wyróżnień, w tym najważniejszą nagrodą festiwalu — Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Teraz film będą mogli zobaczyć widzowie w Polsce.

Zdjęcie Tytułowi bohaterowie filmu "Ministranci" / Zuzanna Woińska / materiały prasowe

"Rocznica"

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

"Rocznica" jest pierwszym projektem Jana Komasy, twórcy "Sali samobójców", "Miasta 44" i "Bożego Ciała", zrealizowanym w Stanach Zjednoczonych. "Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" - wyznał reżyser.

W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Lane, Kyle Chandler, Daryl McCormak, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O’Brien.

Zdjęcie Kyle Chandler i Diane Lane w scenie z filmu "Rocznica / materiały prasowe

"Sny o miłości"

17-letnia Johanne zakochuje się bez pamięci w swojej nauczycielce i zaczyna prowadzić intymny dziennik, w którym zapisuje wszystkie uczucia i fantazje. Johanne pisze tak szczerze i barwnie, że jej mama i babcia uznają, iż te zapiski zasługują na publikację – nie biorąc pod uwagę, że to jedynie sposób nastolatki na zatrzymanie swojego uczucia przy życiu. To opowieść o dorastaniu, zauroczeniu i sile pragnień, ale też o rodzinie, która zamiast oceniać – wspiera i chroni.

"Sny o miłości" Daga Johana Haugeruda debiutowało w lutym 2025 roku w ramach Konkursu Głównego festiwalu w Berlinie. Zostały wyróżnione Złotym Niedźwiedziem dla najlepszego filmu. "To subtelna, a zarazem niezwykle poruszająca opowieść o młodzieńczym zauroczeniu. Tym najbardziej intensywnym, gdy buzują hormony, a emocje sięgają zenitu" – napisała Justyna Miś w recenzji dla Interii.

Zdjęcie "Sny o miłości" / Nowe Horyzonty / materiały prasowe

"Wicked: Na dobre"

Elphaba (Cynthia Erivo), obecnie demonizowana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się symbolem Dobra dla Oz, mieszka w pałacu w Szmaragdowym Mieście i korzysta z przywilejów sławy i popularności. Zgodnie z instrukcjami Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda służy Oz, zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja.

Wraz z rosnącą sławą Glinda przygotowuje się do ślubu z księciem Fiyero (Jonathan Bailey). Jednak dręczy ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarodziejem, lecz jej wysiłki zakończą się fiaskiem, pogłębiając przepaść między przyjaciółkami. Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć wzajemnym zaufaniem i empatią.

"Wicked: Na dobre" Jona M. Chu to kontynuacja zeszłorocznego hitu. Pierwszą część adaptacji musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman zarobiła ponad 759 milionów dolarów na całym świecie. Otrzymała także 10 nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku oraz role Cynthii Erivo i Ariany Grande. Wkrótce przekonamy się, czy "Na dobre" powtórzy sukces swojego poprzednika.

"Tornado"

Pogrążona w chaosie dzika, brutalna i bezlitosna Szkocja końca XVIII wieku. Życie Tornado, tancerki i córki japońskiego lalkarza, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy wędrowna trupa jej ojca zostaje brutalnie zaatakowana przez gang dowodzony przez Sugarmana i jego syna, Little Sugara. Po masakrze dziewczyna poprzysięga zemstę i wyrusza w samotną podróż, by odzyskać skradzione złoto i zawalczyć o siebie.

"Tornado" Johna Macleana to pierwszy film tego twórcy od czasu świetnie przyjętego "Slow West" z 2015 roku. W tytułową rolę wcieliła się japońska piosenkarka Kôki. W obsadzie znaleźli się także Tim Roth i Jack Lowden.

"Błękitny szlak"

77-letnia Tereza, która spędziła całe życie w małym miasteczku w Amazonii, otrzymuje nakaz przeniesienia się do kolonii dla seniorów. Bohaterka nie zamierza poddawać się nieludzkim przepisom. Uciekając, odkrywa w sobie odwagę i siłę, o której nie miała pojęcia.

"Błękitny szlak" Gabriela Mascaro debiutował podczas festiwalu w Berlinie w 2025 roku w Konkursie Głównym wydarzenia. Wyróżniono go Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Grand Prix Jury, a także Nagrodą Jury Ekumenicznego i Nagrodą Specjalną przyznawaną przez czytelników "Berliner Morgenpost".

"Dzień Petera Hujara"

Adaptacja książki Lindy Rosenkrantz. Przeżyj jeden dzień z 1974 roku z pionierskim fotografem Peterem Hujarem. Akcja filmu rozgrywa się w jednym pomieszczeniu i odtwarza rozmowę między Hujarem i Lindą Rosenkrantz, nagraną na taśmie audio prawie 50 lat temu, a później opublikowaną w formie książki. Hujar dzieli się żywymi historiami swoich interakcji z ikonami literatury i kultury, takimi jak William Burroughs, Candy Darling, Susan Sontag i Allen Ginsberg, a także zastanawia się nad rytmem codziennego życia w Nowym Jorku lat 70.

"Dzień Petera Hujara" to najnowszy film Iry Sachsa, twórcy "Przejść" i "Frankie". W rolach głównych wystąpili Ben Whishaw i Rebecca Hall.