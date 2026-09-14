Sydney Sweeney nago w nowej kampanii sportowej

O nagiej kampanii promocyjnej z udziałem Sydney Sweeney mówią dziś media na całym świecie. W ramach współpracy z firmą Novig, nowym graczem na rynku amerykańskich platform tradingowych, aktorka wystąpiła w trwającym kilkadziesiąt sekund spocie całkowicie nago, zasłaniając się wyłącznie sprzętem sportowym.

Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe, w zaledwie cztery dni zyskując na Instagramie aż 38 milionów wyświetleń. Kampania pod hasłem "Just Sports" wywołała oburzenie wśród internautów, którzy nie kryją rozczarowania postawą aktorki i zarzucają jej seksualizowanie kobiecego sportu. Część z nich zażąda, by ze względu na występującą w niej nagość reklama uzyskała kategorię wiekową R (przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych).

Sportsmenki krytykują reklamę Sydney Sweeney. "Krzywdząca"

Głos w sprawie, która znalazła się na językach amerykańskiej prasy, zabrały utytułowane sportsmenki z całego świata. Zawodniczki, które od dekad walczą o to, by ich ciężka praca była traktowana poważnie i godnie wynagradzana, między innymi dlatego nazywają kampanię Novig skandaliczną.

"Absolutnie w to nie dowierzam. To ogromnie rozczarowujące. Jak bardzo można zniekształcić rzeczywistość kobiecego sportu w 40-sekundowym klipie. Reklama Sydney Sweeney jest krzywdząca, szczególnie dla młodych sportowczyń, ale i dla wszystkich kobiet. To po prostu hiperseksualizowana treść" - mówiła australijska surferka Felicity Palmateer w rozmowie z CNN.

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"Nie potrafię opisać, jak bardzo jestem wściekła, gdy na to patrzę" - napisała na Instagramie Ariarne Titmus, australijska pływaczka i czterokrotna mistrzyni olimpijska w tej dyscyplinie. - "Jak to możliwe, że żyjemy w świecie, w którym wciąż praktykuje się komercjalizację kobiecego ciała i seksualizację kobiecego sportu?" - dodała.

Mocny komentarz w tej sprawie dorzuciła również amerykańska gimnastyczka Gracie Kramer. Kobieta udostępniła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazuje prawdziwe realia damskiego sportu.

"Nie wiem, co robiła Sydney Sweeney, ale tak właśnie wygląda kobieta uprawiająca sport" - czytamy w opisie filmu.

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Menadżerowie Sydney Sweeney i przedstawiciele firmy Novig odmówili komentarza w sprawie medialnej burzy wywołanej ich reklamą. Jedyną odpowiedzią na lawinę krytyki, jaka spadła na nią w ostatnich dniach, Sydney Sweeney wrzuciła na swoją relację w social mediach zdjęcia zawodniczek i zawodników, którzy w przeszłości również pozowali nago dla magazynu ESPN.