Urodzony w 1972 roku Asghar Farhadi jest jednym z najbardziej uznanych współczesnych irańskich reżyserów. W swoich filmach, często utrzymanych w konwencji thrillera, skupia się na moralności swych bohaterów, stawiając ich w sytuacjach, z których nie ma dobrego wyjścia. Jest laureatem nagród na festiwalach w Berlinie i Cannes. Jego "Rozstanie" (2011) i "Klient" (2017) otrzymały Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego.

W 2024 roku w wywiadzie dla "Le Monde" Farhadi zapowiedział, że w proteście przeciwko reżimowi jego kolejne filmy nie będą powstawały w Iranie. "Parallel Tales" został nakręcony w Paryżu. W obsadzie znalazła się czołówka francuskich aktorów: Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginia Efira i Pierre'a Niney. Szczegóły fabuły nie były znane. Mówiło się, skupi się ona na atakach terrorystycznych, do których doszło 13 listopada 2015 roku w Paryżu.

"Parallel Tales". Fabuła inspirowana głośnym filmem Krzysztofa Kieślowskiego

Maciej Musiał zdradził w rozmowie z Grzegorzem Kaplą dla "GQ Poland" z kwietnia 2026 roku, że "Parallel Tales" będzie pierwszym z dziesięciu filmów inspirowanych "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Cykl został zrealizowany w 1988 roku. Składał się z dziesięciu średniometrażowych produkcji, a ich fabuła nawiązywała do kolejnych przykazań biblijnych. Dwa z nich, "Dekalog V" i "Dekalog VI", zadebiutowały wcześniej w pełnym metrażu jako "Krótki film o zabijaniu" i "Krótki film o miłości". Współautorem scenariuszy cyklu był Krzysztof Piesiewicz, który jest także producentem wykonawczym "Parallel Tales".

W rozmowie z "GQ Poland" Musiał tłumaczył, że czuł potrzebę przywrócenia światu estetyki znanej z dzieł polskiego reżysera. "Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu" - wspominał. Dodał, że oprócz "Parallel Tales", które jest inspirowane "Dekalogiem VI", nakręcono jeszcze dwa inne filmy, które są w postprodukcji. Jego zamiarem jest realizacja dziesięciu filmów przez dziesięciu różnych twórców.

Musiał zaznaczył, że bardzo zależało mu na współpracy z Farhadim. "Kieślowski ludzi nie oceniał. Tylko obserwował i czule opowiadał o naszym zaplątaniu w życie: nikt nie jest z góry ani dobry, ani zły. Możemy być i tacy, i tacy. Czasami podejmujemy dobre decyzje, a czasami złe. Dokładnie tak samo patrzy Farhadi. […] To bardzo humanistyczne podejście" - mówił dla "GQ Poland".

"Parallel Tales". Debiut na 79. festiwalu w Cannes?

Przewiduje się, że "Parallel Tales" znajdzie się w Konkursie Głównym 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Program wydarzenia poznamy już 9 kwietnia 2026 roku. W najważniejszej sekcji mogą pojawić się dwa filmy polskich twórców. Według zagranicznych analityków udział "Fatherland" Pawła Pawlikowskiego jest niemal pewny. W gronie dzieł, które mogą wziąć udział w walce o Złotą Palmę, wymienia się także "Hot Spot" Agnieszki Smoczyńskiej.

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku.