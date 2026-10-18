Jest to tym bardziej bolesne, że w filmie Sakuraia czuć miłość do materiału źródłowego. Chociaż cykl gier wideo został zapoczątkowany w 1987 roku, to jego druga część okazała się przełomem dla branży elektronicznej rozrywki. Wprowadziła dwunastkę charakterystycznych postaci, które zapisały się w pamięci graczy, oraz systemową rewolucję dla bijatyk. Fenomen "Street Fightera" trwa do dziś, a bez tej serii nie byłoby takich tytułów jak "Mortal Kombat", "Tekken" czy "Virtua Fighter".

Trudne losy filmowych adaptacji "Street Fightera"

Hollywood zaczęło bardzo szybko pracować nad filmową adaptacją "Street Fightera II", czego wynikiem był film de Souzy. Jest to specyficzna produkcja. Braki budżetowe i liczne problemy na planie spowodowały zmiany w harmonogramie, a te wygenerowały dodatkowe koszty. Choreografię walk wymyślano na poczekaniu, a opóźnienia zmusiły reżysera do wycięcia kilku scen, przez co fabuła okazała się narracyjnym koszmarem. "Street Fighter" z 1994 roku daje jednak pewien rodzaj rozrywki. To dzieło, w które włożono ogrom pracy, a niektórzy aktorzy, jak wspomniany we wstępie Juliá, wycisnęli ze swoich papierowych postaci o wiele więcej, niż wydawałoby się to możliwe. W rezultacie otrzymaliśmy jeden z filmów "tak złych, że aż dobrych", który bez mrugnięcia okiem można polecić na niezobowiązujący seans. Jednocześnie fani gry mogli poczuć się zawiedzeni. Scenariusz dosyć swobodnie traktował postaci i wydarzenia z gry. Inna sprawa, że jej twórcy byli zaangażowani w produkcję i wszystkie zmiany zaakceptowali.

Z kolei w 2009 roku powstał niefortunny "Street Fighter: Legenda Chun-Li" Andrzeja Bartkowiaka - budżetowa adaptacja, która wstydziła się materiału źródłowego. Wpisywała się w panujący wówczas trend. Filmy bazujące na grach wideo nie chciały przyznać, że mają z nimi cokolwiek wspólnego. W najgorszych przypadkach, na przykład tych wyjętych z filmografii Uwe Bolla, często dzieliły jedynie tytuł. Jednocześnie kolejni twórcy nie potrafili lub nawet nie próbowali przekładać ikonografii różnych serii na ekrany kinowe. O koszmarkach pokroju "Tekkena" z 2009 roku lub "The King of Fighters" z 2010 roku najlepiej zapomnieć.

Na szczęście w ostatnich latach sporo się zmieniło. Serialowa adaptacja "The Last of Us" stacji HBO okazała się jedną z najlepiej przyjętych telewizyjnych produkcji ostatnich lat. Z kolei niedawny "Resident Evil" Zacha Creggera pokazał, że klimat komputerowej rozgrywki da się przenieść na taśmę filmową. Pierwsze zapowiedzi "Street Fightera" Sakuraia zdawały się wpisywać w ten dobry trend. Bohaterowie wydawali się żywcem wyjęci z planszy wyboru zawodników. Nikt nie wstydził się tyleż charakterystycznych, co absurdalnych fryzur i kostiumów. W dodatku akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku, co nie pozostało bez wpływu na wygląd i ścieżkę dźwiękową. W końcu z każdej kolejnej zapowiedzi i wywiadu wylewały się pozytywne emocje. Dlaczego jednak nie wyszło?

Andrew Koji w filmie "Street Fighter. Uliczny wojownik" Associated Press East News

Chaos gubi nową adaptację "Street Fightera"

"Street Fighter. Uliczny wojownik" rozbija się o scenariusz i formę. Ten film to niekończący się montaż atrakcji, pomysłów, w którym ikonografia serii jest wisienką na torcie - taką, po której robi się niedobrze. Twórcy znaleźli sprytny sposób na niedostatki budżetowe. Retrospekcje zrealizowali w formie anime. Szkoda tylko, że animowane wstawki są utrzymane w poważnym tonie, podczas gdy sam film jest głupkowaty w stylu kreskówek ostatniej dekady lat 90. Wszystko jest tutaj podniesione do potęgi entej i pisane ogromnymi literami, a potem podkreślane sto razy różnymi kolorami.

Ten chaos udaje się okiełznać Sakuraiowi w pierwszym akcie. Przejście z posępnego anime z ognistymi pociskami wystrzeliwanymi z rąk i ciosami, które rozrywają klatkę piersiową, do estetyki MTV zgrzyta, ale reżyser czuje nową konwencję i sprawia ona autentyczną frajdę oglądającym. Jednak gdy tylko dochodzimy do turnieju, w którym barwna obsada będzie mierzyła się w serii pojedynków, wszystko zaczyna się sypać. Dialogi pełne ekspozycji przeplatają się ze sobą, a głupiutka fabuła robi się strasznie zawiła. Dla osób niezaznajomionych z grą motywacje większości bohaterów oraz ich relacje pozostaną tajemnicą. W dodatku wszystko jest oblane gimnazjalnym humorkiem. Każdy ma jakiś fetysz - jedna postać wącha pachy, druga paruje kopniaka i jednocześnie zaciąga się oparami z podeszwy, trzecia pobudza się widokiem kobiety spuszczającej manto grupie facetów. Większość postaci nie mówi, tylko wykrzykuje swoje kwestie. Pomijam, jak bardzo uprzedmiotawiane przez kamerę są postaci kobiece. Wszak film jest powrotem do lat 90., więc czego innego można było się spodziewać.

W tym chaosie Sakurai gubi sedno "Street Fightera", czyli walki. Absurdalne i wizualnie ciekawe potyczki były minimum oczekiwań wobec tego filmu. Pierwsza z nich, sparing Ryu (Andrew Koji) i Kena (Noah Centineo) w pokoju hotelowym, daje nadzieję na naprawdę dużo. Jest dynamiczna, a jednocześnie pomysłowa i slapstickowa. Niestety, na tej scenie kończą się ciekawe rozwiązania inscenizacyjne. Kolejne to nieczytelne nawalanki, w których chodzi o przeniesienie na ekran kinowy jak największej liczby ciosów znanych z gier. Ponownie: doceniam, że twórcy nie wstydzą się materiału źródłowego, ale same mrugnięcia okiem nie świadczą o poziomie produkcji. Cieszę się, że zawodnik sumo E. Honda (Hiroki Goto) serwuje kilkadziesiąt ciosów rękoma z prędkością karabinu maszynowego, ale nie zmienia to faktu, że inscenizacja sceny, skrywająca niedostatki budżetowe pod sztuczną mgłą, pozostawia wiele do życzenia. W dodatku w dalszej części filmu walki zdają się ciążyć scenarzystom. Dochodzi do tego, że część potyczek turniejowych zupełnie pomijamy i nie widzimy ich nawet w formie szybkich sekwencji montażowych.

Niektórzy aktorzy odnajdują się w tej konwencji. Jeden poległ na całej linii

Bohaterów jest cały legion, a konwencja polegająca na absolutnym braku subtelności nie służy każdemu aktorowi. Zwycięsko wychodzą z niej komicy. Stały współpracownik Sakuraia Eric André świetnie bawi się jako Don Sauvage, konferansjer z przymusu. Także Andrew Schulz sprawdza się bardzo dobrze jako Dan Hibiki, życiowa ciamajda, która zrobi wszystko dla najlepszego przyjaciela. Z głównych bohaterów wyróżnia się Callina Liang, która wkłada w rolę Chun-Li o wiele więcej, niż wymagałby tego scenariusz. Wszystkie swoje sceny kradnie jednak Cody Rhodes jako Guile, przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych z epicką fryzurą, który z darcia mordy i bycia bucem czyni nową dziedzinę sztuki.

Niestety, Sakurai nie potrafi pokierować częścią obsady. Jason Momoa, największa gwiazda wśród zgromadzonych na planie aktorów, został obsadzony jako rażący prądem, zielonoskóry wychowanek amazońskiej dżungli Blanka i jak zawsze stara się udowodnić, że jest najfajniejszym gościem na obozie. Filmowi Ryu i Ken są absolutnie nijacy. Najgorzej wypada jednak David Dastmalchian w roli szalonego dyktatora M. Bisona. Aktor nie wie, w jakim grać kluczu. Czy Bison jest rzeczywiście groźnym psychopatą, czy też żądnym władzy przegrywem? Ma budzić żałość czy strach? Dastmalchian gra go jak założyciela sekty, który jakimś cudem przekonał kilka osób do podążania za sobą, ale przed każdym wystąpieniem musi sobie powtarzać przez pięć minut przed lustrem, że jest zwycięzcą. Nie wiem, co stało się podczas konstruowania tej postaci. Uważam natomiast, że coś poszło bardzo, bardzo źle, a efekt tego widzimy w filmie. Niestety, następca Raula Juliá nie ma tyle charyzmy i talentu, by wycisnąć z postaci megalomana wybitną kreację.

Czy to kuriozum kogoś zadowoli?

W swych najlepszych momentach "Street Fighter. Uliczny wojownik" to filmowy odpowiednik pytania "co ja oglądam?". Twórcy mieli sto tysięcy pomysłów i nie zrezygnowali z żadnego z nich. Powstało imponujące dziwadło: film nierówny, tonacyjnie niespójny, fabularnie przeładowany, wizualnie przebodźcowujący, doprawiony szkolnym humorkiem i estetyką lat 90. Ogląda się go z mieszanką podziwu i niezrozumienia. Trudno nie cieszyć się, że żyjemy w świecie, w którym ktoś wydał na taką produkcję ponad 80 milionów dolarów. Jeszcze trudniej nie spytać: "dlaczego?". To dzieło obliczone na bycie kultowym. Może w swoim dążeniu do fajności nie jest tak irytujące jak wspomniany wcześniej Momoa, niemniej wszystkiego jest tutaj za dużo. Także nawiązań: nie tylko do wszystkich gier z serii, ale także adaptacji de Souzy z 1994 roku. Czuć także, że miejscami zabrakło szczerego "luzu", który pozwoliłby przymknąć oko na niektóre niedociągnięcia. W końcu: mimo rewii szaleństw w dziele Sakuraia dużo jest elementów nijakich. To już nie te czasy, gdy wystarczy odwzorowanie znanych lokacji i masa odniesień, które wyłapią tylko najwięksi fanów, by adaptacja gry została uznana za udaną. Takich przeciętniaków mieliśmy sporo, by wspomnieć tylko dwie ostatnie części "Mortal Kombat". W obu przypadkach twórcy włożyli w swoje filmy masę pracy i serca. Niestety, efekt wciąż podpadał pod kategorię "tylko wtorek".

Czy nowy "Street Fighter" dał mi mimo wszystko masę specyficznej frajdy? Tak. Czy było mi wstyd po seansie? Może powinno, ale moim zdaniem kinowy pleasure nigdy nie powinien być guilty. Czy czekam na kontynuację, którą zapowiada między innymi scena w trakcie napisów końcowych? Jak najbardziej, pójdę na pierwszy seans w dniu premiery. Jednak czy oznacza to, że film Sakuraia można nazwać udanym? Absolutnie nie.

4/10

"Street Fighter. Uliczny wojownik" [trailer] materiały dystrybutora

"Street Fighter. Uliczny wojownik" (Street Fighter), reż. Kitao Sakurai, Japonia/USA 2026, dystrybucja: United International Pictures, premiera kinowa: 16 października 2026 roku