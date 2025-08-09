Bill Skarsgård jest członkiem aktorskiej familii

Bill Skarsgård wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ojcem jest uznany szwedzki aktor Stellan Skarsgård. Bill poszedł w jego ślady, podobnie jak trzej bracia: starsi Alexander i Gustaf oraz młodszy Valter.

Dzieciństwo upłynęło im wszystkim w rozrywkowej atmosferze. W ich domu nieustannie ktoś się zjawiał. Alexander porównał go w rozmowie z "Elle" do artystycznej komuny. "Urodziłem się w latach 70. Było tam sporo miłości" – śmiał się. Dodał, że problemy pojawiły się, gdy zaczął spotykać się z dziewczynami i zapraszać je do siebie. Wszystko za sprawą ojca, który lubił chodzić po domu w samej bieliźnie.

Chociaż Alex i Gustaf nigdy nie ukrywali, że jest między nimi braterska rywalizacja zawodowa, sporo młodszy od nich Bill nigdy nie przyłączył się do niej. W rozmowie ze Stellanem, która została opublikowana w "Hero Magazine" przyznał, że "nigdy nie wrzucał siebie do tego samego worka, co jego ojciec i bracia". "Ja robię swoje, wy robicie swoje" - powiedział wtedy.

Bill Skarsgård mógł nie zagrać klauna Pennywise’a

Rola klauna Pennywise’a w dwóch częściach horroru "To" na podstawie powieści Stephena Kinga stała się dla Billa Skarsgårda przepustką do większej kariery. Dziś trudno wyobrazić sobie, żeby zagrał go ktoś inny. A takie były na początku plany.

Gdy za reżyserię miał odpowiadać Cary Fukunaga, do roli demonicznego klauna zaangażowano Willa Poultera. Reżyser był związany z projektem przez kilka lat. W końcu musiał zrezygnować z powodu różnic artystycznych. Poulter także opuścił projekt. Po latach oczekiwań czuł, że nie jest to rola dla niego. "Will zdradził mi, że coraz mniej chciał wcielić się w postać, która jest tak mroczna i przerażająca" – mówił Andy Muscietti, który zastąpił Fukunagę.

Bill Skarsgård przeraził wszystkich na planie filmów z serii "To"

Gdy obsadzono Skarsgårda, reżyser postanowił izolować go od dziecięcych aktorów. Chciał, by ich reakcja na pojawienie się Pennywise’a była jak najbardziej autentyczna. Wynik przeszedł oczekiwania wszystkich. Podczas pierwszej sceny, w której klaun atakuje bohaterów, jeden z aktorów się popłakał. Bill nie wiedział, że to autentyczna gra, czy została przekroczona granica. "Z tyłu głowy zadaję sobie pytanie: Boże, czy ja właśnie sprzedaję mu traumę na całe życie? Co ja wyprawiam?".

Skarsgård przestraszył nie tylko młodych aktorów. Przeraził także Billa Hadera, który wystąpił w "To: Rozdziale II". "To jeden z najzabawniejszych i najmilszych ludzi na świecie, ale gdy gra tę postać, jest przerażający" – wspominał komik w rozmowie z Conanem O’Brienem.

"Spytałem go, jak to zrobili, że w pierwszym filmie jego oczy [poruszały się niezależnie od siebie]. Zrobili to na komputerze, prawda? A on na to: 'o to ci chodzi?' i zrobił to" – wspominał Hader ze śmiechem. Wtedy z przerażeniem odkrył, że Bill potrafi poruszać gałkami ocznymi niezależnie od siebie. Z kolei upiorny uśmiech Pennywise’a pożyczył od swojego starszego brata Gustafa, który w młodości straszył go w ten sposób. Bill później w ten sam sposób irytował młodszego Valtera.

Skarsgård powróci do roli Pennywise’a w serialu "To: Witajcie w Derry". Pierwszy odcinek pojawi się na platformie HBO Max już w październiku 2025 roku.

Bill Skarsgård i jego najbardziej przerażająca rola

W 2025 roku Skarsgård znów przeraził widzów, tym razem jako hrabia Orlok w "Nosferatu" Roberta Eggersa. Przed premierą aktor zapowiadał, że charakteryzacja była jeszcze straszniejsza niż w dwóch częściach "To". Rozmawiając z Entertainment Weekly, Skarsgård wyjawił, że z trudem i niesmakiem przyglądał się sobie w lustrze. Przyznał również, że był zmuszony nosić gigantyczne protezy, które w znaczącym stopniu utrudniały mu poruszanie się. "Byłem przerażony samym patrzeniem" – przyznał.