Smutne wieści o kultowej aktorce. "Nie mogę już grać w filmach"

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

91-letnia laureatka Oscara Judi Dench od wielu lat zmaga się ze zwyrodnieniem plamki żółtej. Uwielbiana aktorka w jednym z niedawnych wywiadów zdradziła, że postępująca choroba uniemożliwia jej dalszą karierę artystyczną. "Nie mogę już grać w filmach" - zdradziła.

Judi Dench, brytyjska aktorka z krótkimi siwymi włosami, w czarnej marynarce i wzorzystym szalu, na ciemnym tle.
Judi DenchSamir Hussein/WireImageGetty Images

Uwielbiana aktorka walczy z ciężką chorobą

Słynna angielska aktorka, zdobywczyni Oscara Judi Dench prawdopodobnie już nigdy nie stanie na deskach teatru ani nie zagra na planie filmowym. Wszystko przez ciężkie schorzenie, z którym zmaga się od 2012 roku.

Aktorka walczy ze zwyrodnieniem plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). To przewlekła choroba siatkówki oka, której konsekwencją jest pogorszenie wzroku lub jego całkowita utrata. Po ponad dekadzie od diagnozy, Judi Dench przyznała, że choroba coraz bardziej daje się jej we znaki w życiu codziennym. Gwiazda "Zakochanego Szekspira" ma trudności z samodzielnym poruszaniem się i rozpoznawaniem twarzy. Ze względu na dramatyczne skutki AMD, ikona światowego kina musiała pożegnać się ze światem filmu i teatru.

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Judi Dench nie może już grać w filmach. Wszystko przez stan zdrowia

"Nie mogę występować na scenie. Nie mogę już zagrać w sztuce teatralnej. Nie mogę już grać w filmach. Nie mogę już czytać" - wyznała w rozmowie z Emmą Barnett w audycji "Today" w BBC Radio 4.

Choroba odcisnęła widoczne piętno nie tylko na jej życiu zawodowym, ale i w sferze prywatnej. Dench zdradziła, że z powodu zanikającego wzroku coraz częściej potrzebuje dłuższej chwili, by zorientować się, do kogo się przytula lub z kim prowadzi rozmowę, co budzi w niej frustrację i powoduje wiele niezręczności.

Trudności ze wzrokiem uniemożliwiają jej również dalszą karierę w branży. Podczas ostatniego pobytu na planie filmowym aktorka miała problem z dostosowaniem się do otoczenia. Wyzwaniem okazało się również zapamiętywanie kwestii ze scenariusza.

Zapytana o to, jak czuje się w obliczu upływającego czasu, Dench odpowiedziała: "Nie ma w tym nic dobrego. Nie myślę o tym zbyt wiele".

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Judi Dench to jedna z najjaśniejszych gwiazd światowego kina. 91-letnia aktorka zdobyła kilkadziesiąt prestiżowych artystycznych wyróżnień, w tym Oscara, Złote Globy i aż osiem nagród BAFTA.

Do jej najbardziej znanych filmów zaliczają się m.in. "Zakochany Szekspir", "Czekolada", "Jej Wysokość Pani Brown" czy "Tajemnica Filomeny".

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