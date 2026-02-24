Śmierć Roba i Michele Reinerów. Syn nie przyznaje się do winy

Reżyser Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w swoim domu 14 grudnia 2025 roku. O ich zabójstwo oskarżono ich młodszego syna Nicka. 23 lutego 2026 roku odbyła się rozprawa w tej sprawie. 32-latek nie przyznał się do winy.

Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i kobieta z ciemnymi włosami w skórzanej kurtce stoją razem, w tle widoczny plakat wydarzenia.
Michele i Rob Reinerowie w 2013 rokuNDZ/STAR MAX/IPx/Associated PressEast News

Rozprawa Nicka Reinera miała pierwotnie odbyć się w styczniu. Przełożono ją, ponieważ obrońca mężczyzny, Alan Jackson, wycofał się ze sprawy, wskazując na okoliczności niezależne od niego oraz jego klienta. Zapewnił jednocześnie, że 32-latek jest niewinny. Oskarżonemu przydzielono obrońcę z urzędu.

Śmierć Roba i Michele Reinerów. Co grozi ich synowi?

Ciała Roba i Michele Reinerów odkryto w ich domu w godzinach wieczornych 14 grudnia 2025 roku. Bliscy reżysera zostali zaalarmowani przez masażystkę, która pojawiła się na umówioną wizytę, ale nie mogła skontaktować się z twórcą "Misery" lub jego żoną.

Tego samego dnia zatrzymano Nicka Reinera - początkowo w celu przesłuchania. Kilka godzin później postawiono mu zarzuty zabójstwa rodziców. Sąd nie pozwolił wtedy na jego wyjście za kaucją. 23 lutego ponownie nie zgodził się na ten wniosek. Reinerowi grozi dożywocie lub kara śmierci. Kolejna rozprawa odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku.

    Magazyn "People" podał, że dzień przed zabójstwem reżyser i jego syn pojawili się na przyjęciu zorganizowanym przez Conana O'Briena. Z powodu niepokojącego zachowania Nicka miało dojść między nimi do kłótni. Jednak "New York Times", powołując się na źródło bliskie rodzinie, zdementował te informacje. Według publikacji Reinerowie "byli przyzwyczajeni do wspólnego rozwiązywania problemów" swojego syna. Nick od wielu lat zmagał się z problemami z zakazanymi substancjami.

    Rob Reiner. Kariera

    Rob Reiner był aktorem, reżyserem i producentem oraz synem uwielbianego komika Carla Reinera. Rozpoznawalność przyniósł mu serial komediowy "All in the Family", za który otrzymał dwie nagrody Emmy. W 1984 roku Reiner debiutował jako reżyser mockumentem "Oto Spinal Tap". W czasie następnej dekady stanął za kamerą popularnych do dziś obrazów: "Stań przy mnie", "Narzeczonej dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery" i "Ludzi honoru". Ostatni tytuł przyniósł mu nominację do Oscara za produkcję roku.

